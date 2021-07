CDMX: Marchan por escasez de medicamentos contra el cáncer

MÉXICO.- Cientos de personas marcharon en la Ciudad de México en contra de la escasez de medicamentos para tratar el cáncer, principalmente en apoyo a niñas, niños y mujeres.

Cerca del mediodía, la marcha #QuimiosSi salió del Ángel de la Independencia para exigir a las autoridades federales de salud garantizar los medicamentos para el cáncer, pues aseguran que ya suman mil días de desabasto.

Ante las diferentes declaraciones del Gobierno, aseguraron que no son pocas las familias que denuncian desabasto de medicamentos oncológicos, pues en todos los estados del país se registra el mismo problema.

Vestidos de blanco y con consignas como “Quimios sí, mañaneras no”, “señor presidente, escucha a tu gente” y “Con los niños no”, las personas pidieron atender esta crisis porque se trata de la vida y su derecho a la salud.

A la marcha #QuimiosSi asistió una mujer que se identificó como Verónica porque su hija es sobreviviente de cáncer pero en caso de recaída, los médicos le advirtieron que no hay medicamentos oncológicos para tratarla.

También participó Juan Pablo en memoria de su ahijado “Mayito”, de 7 años de edad, quien murió de cáncer a mediados de 2020 en la CDMX, aseguran ellos, por la escasez de medicamentos.

CON INFORMACIÓN DE SDPNOTICIAS

El cáncer no espera, el cáncer no está en cuarentena. No estan solxs. No hay medicamento, el gobierno los está dejando morir. #QuimiosSi #QuimiosYa pic.twitter.com/KskZONp0Lf

— Yami (@SisoyYamiokey) July 24, 2021