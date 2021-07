26% de la población de México esta vacunada

MÉXICO.- “¿Ya está todo México vacunado contra la covid-19?” es el título de la página todomexicovacunado.serendipia.digital, pregunta que es respondida con dos grandes letras resaltadas en negritas: “NO”. Y en efecto, al día de hoy están vacunadas 23 millones 602 mil 901 personas con esquemas completos equivalentes a 26.37% de la población objetivo, es decir, las mexicanas y mexicanos mayores de 18 años.

“De acuerdo con lo que tenemos hasta ahora todavía nos faltarían 618 días para completar esta promesa que hizo el presidente López Obrador, es decir, que el 31 de marzo de 2023, más o menos, cumpliríamos con la meta de que esté todo México vacunado contra la enfermedad covid-19 o bueno todo México mayor 18 años”, dijo a Excélsior Alejandra Padilla, una de las periodistas integrantes del proyecto Serendipia Digital.

Alejandra se refirió a la fe hecha por el presidente Andrés Manuel López Obrador hecha en la mañanera del martes 18 de mayo de 2021: “Queremos terminar la vacunación para el mes de octubre, mucho antes de que empiece el invierno, ese es el plan general. Por eso les decía, se están conformando más brigadas, se van a instalar más centros de vacunación para poder cumplir con este propósito de terminar en octubre toda la vacunación”.

El día de hoy faltarían 68 días para el primero de octubre y aún hay 49 millones 759 mil 447 personas mayores de 18 años sin ninguna dosis aplicada y 17 millones 936 mil 349 sólo tienen medio esquema de inmunización. De acuerdo con el promedio de Serendipia faltarían 618 días para completar todos esos esquemas, aunque el número se va modificando día a día.

“Cuando empezamos a hacer este cálculo nuestro, nos daba que se iba a completar en octubre más o menos de 2023, entonces sí ha habido un avance, sí hemos acortado la distancia a la meta”, puntualizó Adriana.

De las mexicanas y mexicanos adultos que faltan por vacunar habría que restar a quienes se han vacunado en el extranjero, unos dos millones de personas, según las estimaciones citadas por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell; y también a quienes por decisión propia no se vacunarán.

Serendipia advierte que lo suyo es un promedio y no una proyección, por lo que el cálculo de cuántos días faltarían para concluir la vacunación de personas adultas en México es el resultado del promedio de vacunación que se ha dado hasta ahora, aplicado al número de personas que faltan por inmunizar.

“No nos metemos a proyectar nada, tampoco hay datos suficientes para hacer una proyección completa o algunos otros cálculos, porque creo que el estado de los datos sobre vacunación en México es de verdad muy muy pobre, entonces tampoco tenemos esa posibilidad”, relató Alejandra.

Con base en sus cálculos, cada día de aquí al primero de octubre debería estar vacunados 928 mil 757 esquemas (cálculo del 21 de julio de 2021, cuando aún faltaban 72 días para el primero de octubre).

Justo el jueves 23 de julio se logró una cifra de vacunación que podría acercar la meta señalada por el presidente, se aplicaron un millón 376 mil 213 dosis en una sola jornada, el número más alto desde el 2 de junio de 2021, cuando se colocaron un millón 61 mil 962 dosis.

“No se ha vuelto alcanzar ese punto que se alcanzó antes de las elecciones, tampoco se ve una caída abrupta; si hay días que vuelve a subir el número de dosis aplicadas, pero sí creo que es importante decir que no se ha vuelto alcanzar ese máximo que se alcanzó justo antes de las elecciones”, comentó Alejandra.

La pregunta de Serendipia Digital continuará en el micrositio hasta que él NO se transforme en SÍ, ya sea en octubre de 2021 como dijo el Presidente, en marzo de 2023 como el actual promedio calculado por el proyecto o el día que se declare la vacunación de todas las personas mayores de 18 años en el país, al menos las que estén dispuestas a hacerlo.

“La meta del presidente todavía es alcanzable, siempre y cuando se de un refuerzo súper increíble al avance en la campaña de vacunación, pero tal vez se puede lograr, hay todavía y tres meses completos y alrededor de siete días de este mes, entonces ojalá que se alcance la meta y pues nosotros vamos a seguir con este sitio hasta que esa barrita llega al 100%”, concluyó Alejandra.

Todos deben vacunarse

A principios de julio el infectólogo Alejandro Macías, que se dedica a la divulgación de temas relacionados con la pandemia, señaló en uno de sus videos que por las características de la enfermedad covid-19 es necesario que todas y todos los mexicanos mayores de 18 años se vacunen.

“Este virus es un blanco móvil, va a parecer que se nos aleja para alcanzar la inmunidad de rebaño y los que no se vacunen, las que no se vacunen, eventualmente lo van a sufrir, porque éste es un virus que tenderá a infectar a prácticamente todos los que no haya infectado, o que no se hayan vacunado, ¿por qué?, no es como el virus del sarampión que no cambia, aunque tú no te vacunes pero los demás sí, a ti te protegen por lo que se llama el efecto de grupo, la inmunidad de rebaño, y aunque no te vacunes si se vacunó el 80% de la población 90% que estás protegido, eso no va a ser así con el coronavirus”, señaló.

Consideró viable que se pueda lograr la inmunización de la población objetivo para octubre, pues ya se ha demostrado que se pueden aplicar más de un millón de dosis por día, lo cual también depende dijo de la disponibilidad de los biológicos. Lo que sí señaló como una necesidad es descentralizar la vacunación.

“Que la autoridad local que vacune con más velocidad, con más eficacia tenga más vacuna, no hay por qué mandar el mismo nivel de vacunas a todos si algunos no vacunan con la misma eficacia la misma velocidad, hay en el país centros de vacunación relativamente desiertos, cuando hay otros lugares en donde la gente se pelea por vacunarse”, apuntó el infectólogo.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR