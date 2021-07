Amazon Prime lanzará serie de “Sé lo que hicieron el verano pasado”

La película “I Know What You Did Last Summer” o “Sé lo que hicieron el verano pasado” como se le conoce en Hispanoamérica está basada en una novela homónima escrita por Lois Duncan. Protagonizado por Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe, y Freddie Prinze Jr., este filme de terror se convirtió en un clásico para los fanáticos de este género, pues resulta que la película también se inspira en la leyenda de “El hombre del gancho”.

Tal fue su éxito en 1997 que para 1998 y el año 2006 se estrenaron las secuelas “I Still Know What You Did Last Summer” y “I’ll Always Know What You Did Last Summer”, respectivamente. La historia se basa en la vida de cuatro amigos con un oscuro secreto. Los jóvenes son acosados por un asesino que les recordará el accidente automovilístico en el que estuvieron involucrados.

Amazon continúa la historia

Desde el pasado 2020, Amazon decidió retomar el éxito de los noventas y llevarlo a su plataforma de streaming. Aunque no se habían dado más detalles sobre esta producción, el portal Bloody Disgusting compartió que podría llegar a nuestras pantallas en octubre, mes en el que se celebra Halloween en Estados Unidos y otros países del mundo. Sin embargo, no se ha confirmado la fecha oficial de estreno.

Por su parte, Sarah Goldman, quien es showrunner de la serie, anticipó que esta será una serie llena de sangre y violencia. La historia constará de ocho episodios en los que los protagonistas no solo tendrán que huir del acosador, sino que el guion también profundizará respecto a sus relaciones y los problemas familiares que sumarán más tensión con cada capítulo. De acuerdo con las personas involucradas en la producción, los misterios alrededor de los personajes serán el mayor atractivo.

¿Qué más se sabe al respecto?

La información se dio a conocer durante el panel de Amazon Prime Video en “Comic-Con at home”, donde la directora confirmó que, a pesar de las complicaciones derivadas de la crisis sanitaria por Covid-19, la serie terminó de filmarse. Se planteó como una versión moderna de la primera película estrenada en 1997, la narración irá bajo la misma primicia en la que un grupo de adolescentes deberán enfrentarse a un pueblo lleno de secretos.