Peligra riqueza arqueológica de Tamaulipas

TAMAULIPAS.- La riqueza arqueológica de Tamaulipas está en grave riesgo luego que la falta de recursos por recortes del 75 por ciento del presupuesto que ha recibido el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), carece de presupuesto para dar seguridad, mantenimiento y realizar investigaciones en zonas arqueológicas del estado.

En las últimas semanas se han publicado fotografías sobre como grupos de ciclistas llamados “Evolución Bikers”, subieron a la pirámide “Cuitzillo”, ubicada en los alrededores de ciudad Tula, sin saber que provocaban daños al subir con sus bicicletas a ese monumento arqueológico, que es una de las riquezas culturales más importantes de esa región de Tamaulipas.

Los sitios arqueológicos del estado están en el abandono por parte del INAH, como es la zona arqueológica Tammapul, donde la pirámide está expuesta y cualquier persona puede entrar y realizar destrozos o saqueos.

Actualmente el estado tiene diversos sitios arqueológicos como la zona de las Flores, ubicada en Tampico, así como el Sabinito en el municipio de Soto la Marina, El Balcón de Montezuma en el Área de Altas Cumbres en el municipio de Victoria.

Si bien esas zonas son consideradas bajo resguardo del INAH, la falta de recursos y personal, no han permitido dar mantenimiento y mejorar las condiciones de vigilancia en esas zonas, las cuales a pesar que algunos no están abiertos para el público se pueden visitar sin restricción por la falta de vigilancia.

ABANDONO PROVOCA SAQUEOS

El abandono que existe en las áreas donde se localizan pirámides, cuevas con pinturas rupestres y áreas paleontológicas con restos de dinosaurios o mamuts, las hace susceptibles de saqueos y vandalismo.

Una de las más cercanas a ciudad Victoria, es el Balcón de Montezuma, ubicado en la sierra Madre, a escasos 18 kilómetros por la carretera vieja a Jaumave, lo convierte en un lugar fácil para el saqueo.

En esa área se localizan un centenar de basamentos de lajas y rocas, de entre 8 a 10 metros, donde los investigadores hallaron además abundantes fragmentos de cerámica, así como doscientos entierros humanos.

Hoy la zona está totalmente desprotegida y casi en el abandono por parte del Instituto de Antropología e Historia.

Otra de las zonas abandonadas es la zona arqueológica el Sabinito, en el municipio de Soto la Marina, que está ubicada en la Reserva de la Biósfera de la Sierra de Tamaulipas, sitio que fue habitado cerca del año 1000 después de Cristo, de acuerdo con la versión del arqueólogo Richard Mac Neish, quien documentó la secuencia de la ocupación humana en esta región.

Ese lugar cuenta con más de 600 estructuras, se estima que en su apogeo llegó a contar con mil 500 habitantes. Debido a la falta de inversión, el sitio está abandonado.

En los últimos meses la Asociación Tamaulipeca de Antigüedades y Coleccionistas (ATAC), han dado a conocer descubrimientos que han realizado en cuevas ubicadas en la Sierra Madre en un área entre los municipios de Victoria y Jaumave, donde han localizado pinturas rupestres y momias, así como en comunidades como en Soto la Marina, donde dieron a conocer el hallazgo de cabezas monumentales.

NO VALORA EL ARTE RUPESTRE

Para el Arqueólogo Francisco Mendoza Pérez, el arte rupestre en Tamaulipas no ha sido valorado debidamente, ya que hace apenas medio siglo nacía el Instituto Nacional de Antropología e Historia; y en ese tiempo el Profesor Edmundo Castro Medina con su grupo de Investigación Esparta, ya enviaba sendos informes de arqueología.

“En la década de los ochentas, gracias a Gobierno Federal con el Programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias, el Ingeniero Jean Louis Lacaille Muzquiz, logra desarrollar un proyecto llamado: Catalogo de Arte Rupestre con la ayuda de nuestro amigo Don Eduardo Martínez Maldonado (+)”.

Ellos provoca una exposición de arte rupestre y en el 2012 después de años logró verlos. Gracias al sustento del ITCA en 2016 se publican los resultados después de tantos años, eso refleja el interés sobre ese importante patrimonio cultural de Tamaulipas tan escasamente estudiado y valorado.

En 2012 logramos en el Museo Regional un pequeño Congreso de Arte Rupestre, la presentación del libro de Don Edmundo Castro con la participación del INAH Tamaulipas.

Después en 2013 en el Congreso Mundial de Arte Rupestre de Tamaulipas para el Mundo en Tampico, se presentó un Dictamen de arte rupestre en Tamaulipas, donde se realizó la presentación de “El mitote en el Noreste desde Burgos, Tamaulipas”, que es una serie de pinturas rupestres que existen en la sierra de Burgos. “Esta investigación se publicó en España y hoy pueden hallar El mitote en el Noreste Mexicano entre el Siglo XVI y XVIII en Amazon”.

El arqueólogo afirma que, en Altas Cumbres en el municipio de Victoria, entre Cañones la Sierra Madre, nos sorprende con interesantes paneles rupestres no registrados aun”. Es evidente que actualmente no existe especialistas en arte rupestre en Tamaulipas, además de amigos o colegas del instituto, pero nos hemos especializado y he mantenido la llama de esa exploración como investigador independiente.

“Llego la pandemia y esto desacelero más el trabajo en una forma pero en otra me permitió estabilizarme y pensar qué forma podemos llamar la atención hacia esta fracción del patrimonio tan importante y olvidado en Tamaulipas, porque en Coahuila o Nuevo León”.

Mendoza Pérez, dijo que, sin embargo, ese 2021 y al ver que vamos saliendo de esta pandemia, es preciso rescatar Altas Cumbres pues se protege por decreto Gubernamental a través del cual se aprueba el Programa de Manejo del Área Natural Protegida “Altas Cumbres”.

ALTAS CUMBRES ES RICO EN PINTURAS RUPESTRES

El arqueólogo, advierte que por amigos fue alertado de un nuevo sitio rupestre en Victoria. “Vi las fotos de un par de paneles e inmediatamente ubiqué la representación rupestre de un mitote, me dio gusto nos pusimos de acuerdo para visitar el lugar Daniel Espinosa Benigno Gómez Garza, Hilario Gómez, y un servidor”.

Al llegar ahí en un pequeño paraíso en la Sierra Madre un lugar que a pesar de no haber llovido cuenta con una pequeña poza de agua, donde se ubican un par de plafones: el más importante hermoso enmarcado en la piedra caliza y hasta con una especie de ribete natural que le protege.

Se trata de un lugar especial con magia natural, ahí hubo reuniones indígenas, el lugar era importante más arriba de la cascada se hace notar un cajón natural creado por las fuertes corrientes de bajadas de agua en tiempo de lluvia, aunque mucho hay de la posibilidad que los mismos grupos probablemente Janambres o Pisones, incluso Seguillones, hayan ejercido algunas actividades acomodando algunas piedras.

El plafón en general es bicromo se observa pintura amarilla y roja algunos elementos los puedo comparar con otros, ya vistos en Santa Olalla en Burgos por lo que acorde a la etnografía y la crónica que he estudiado es probable relacionarlos, se hace notar también una especie de escudo y lo que parecen rayas por la altura y deterioro natural no se observa mucho, pero, poco a poco iremos descubriendo más de ese enigmático lugar que mis amigos descubridores decidieron bautizarle como la Ciudad Perdida.

El otro plafón un poco más pequeño presenta colores amarillo y rojo se hace notar una empalizada; tal vez una misión pero ese lugar que llama nuestra atención, seguramente los grupos naturales dieron con él por animales que iban a beber y al contar con agua en tiempos como los de hoy con sequías debe haber sido bastante bien valorado por indígenas en su paso por la Sierra Madre entre Altas Cumbres, El Huizachal y Joya Verde.

INVESTIGARÁ INAH DESCUBRIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS

El Instituto Nacional de Arqueología e Historia, investigará a fondo los supuestos descubrimientos arqueológicos difundidos esta semana por la Asociación Tamaulipeca de Antigüedades y Coleccionistas (ATAC), quienes mostraron en sus redes sociales una cabeza gigante de piedra encontrada en Soto La Marina.

Tonantzin Silva Directora del INAH en Tamaulipas, explicó que hasta el momento no tienen mayor información sobre lo difundido esta semana en redes sociales, sin embargo, contactarán al ATAC para evitar una falsa información o dañar un posible descubrimiento.

“Vamos a contactar a la asociación, pero de entrada sabemos que la asociación difunde muchas noticias falsas, entonces pues también necesitamos tomar en cuenta la fuente de la que vienen.

También sacaron una vez que, las pinturas localizadas en el camino real a Tula estaban banalizadas, nosotros fuimos a atender esa notificación y resulta que no que no era cierto”.

POR ANTONIO DE LA CRUZ

EXPRESO-LA RAZON