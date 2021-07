Procrastinación Empresarial

Hola, me da gusto saludarte una vez más en este espacio como cada semana.

Seguramente desde niños tenemos un objetivo profesional, soñábamos con alguna profesión en particular o dedicarnos a algo que amamos.

Conforme vamos creciendo vamos descubriendo si esa idea permanece, cambia o se va adaptando con lo que vemos en el campo laboral. Recordemos que no hay respuestas buenas o malas, simplemente cada uno de nosotros tiene un sueño y objetivos.

Sin embargo, muchas veces algunos de nosotros vamos aplazando el trabajo para alcanzar estos objetivos, por una u otra razón y hoy quiero platicar contigo de eso.

La mayor parte de los mexicanos padecemos de un mal, que es la procrastinación, que es la acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables por miedo o pereza a afrontarlas.

Y esto no significa que seamos flojos, sino más bien que tratamos de aplazar nuestros sueños por excusas, el problema es que pasa el tiempo y nos vamos acomodando mejor en esta situación, en donde luego se vuelve más difícil salir.

Hoy quiero decirte a ti emprendedor, empresario y profesionista, no se si hayas alcanzado ya tu objetivo que tenías desde pequeño, pero es momento de tomar acción a trabajar sobre nuestros objetivos, que nada ni nadie te distraigas sobre tu objetivo, prepárate porque la vida nos presenta oportunidades y si no estamos preparados para tomarlas, pasarán.

Este es un consejo que no pareciera de negocios, sin embargo va influir más de de lo que imaginas en tu proyecto empresarial.

Nos vemos la siguiente semana.

POR JORGE REYES

@JorgeRC27