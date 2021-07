Revela AMLO que Jesús Ernesto, su hijo, tuvo Covid-19

MÉXICO.- Jesús Ernesto, hijo menor del presidente Andrés Manuel López Obrador, se contagió hace poco tiempo de Covid-19.

En la Conferencia Mañanera de Palacio Nacional, el mandatario federal detalló que el contagio de su hijo no tuvo mayor repercusión para el menor de edad y que, con ello, se comprobó que las vacunas anti Covid-19 funcionan, ya que tanto el presidente, como su esposa Beatriz Gutiérrez, ya no adquirieron el virus.

“Se contagió Jesús Ernesto hace poco y estuvimos conviviendo con él porque no se sabía, porque a los adolescentes no les pega fuerte y yo ya estoy vacunado y no tuve problema, ni la mamá. Y los dos nos vacunados con AstraZeneca”, expresó.

En tono de broma, el presidente López Obrador dijo que no le va a gustar mucho a Beatriz Gutiérrez que diga el contagio del menor, pero “que todo esto sirva para ayudar a quitar miedos y temores y que ayuden a quitar todos esos obstáculos porque se trata de vacunas que están demostrando su efectividad”.

En Palacio Nacional indicó que no se descarta que se busque la aplicación de vacunas anti Covid-19 en menores de edad, pero la efectividad tiene que ser aprobada de manera científica a nivel internacional.

Por eso no se ha realizado la petición de un mayor número de vacunas para la aplicación a menores de edad, únicamente las que se necesitan para aplicar a adultos mayores.

Ante esto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que la vacuna a menores de edad carece de información científica que apoye una recomendación de esa naturaleza.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO