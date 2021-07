Cocodrilo ataca a una turista en Puerto Vallarta

JALISCO.- Una joven fue atacada por un cocodrilo de más de 3.5 metros en un lago en Puerto Vallarta, Jalisco.

De acuerdo con la cadena ABC se identificó a la joven como Kianna Hummel quien se encontraba de vacaciones en dicha playa.

Relató que el ataque tuvo lugar a media noche mientras paseaba a la orilla de la playa.

La joven de 18 años señaló que salió a dar un paseo con su acompañante de viaje, caminaron frente al hotel Marriot y al parecer no se percataron que había una señal de restricción.

Sin embargo, antes de llegar al mar el cocodrilo se le abalanzó, la mordió en la pierna derecha y la arrastró hacia el agua.

CROCODILE ATTACK: A Bay Area teenager vacationing in Puerto Vallarta was attacked and dragged into the ocean by a 12ft crocodile. This happened at the Marriott resort.

Thankfully, Kiana Hummel survived. She is currently undergoing surgery at Marin General. pic.twitter.com/jtEMHncaxY

— Liz Kreutz (@ABCLiz) July 27, 2021