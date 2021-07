Dos muertos tras incidente en una planta química en Texas

ESTADOS UNIDOS.- La noche de ayer (martes) se registró una fuga de ácido en una planta química de La Porte, Texas, que dejó como saldo dos personas muertas y siete más heridas, revelaron funcionarios de la compañía.

Por su parte, las autoridades de Texas emitieron una orden de evacuación, además de solicitar a la ciudadanía que apagara sus aires acondicionados.

El hecho ocurrió cerca de las 19:35 horas cuando se registró una fuga de ácido acético en las instalaciones de LyondellBasell en el Complejo La Porte, según informó el portavoz de la compañía, Chevalier Gray, en un comunicado.

PERSONAS SUFRIERON LESIONES FATALES

Debido a la gravedad de la situación se llevó a cabo un despliegue de los equipos de emergencia, pues se tuvo conocimiento de que dos personas “sufrieron lesiones fatales”, mientras que cuatro más presentaron quemaduras. Minutos más tarde, Laurie Christensen, jefa de Bomberos del condado de Harris, confirmó que tres personas más también se encontraban lesionadas.

Christensen detalló que los heridos graves fueron trasladados a hospitales, cinco personas recibieron atención médica en el lugar y docenas más fueron revisadas por si presentaban dificultad para respirar, deglutir, quemaduras en la piel o irritación.

Tras esto, la compañía anunció que se encontraba laborando en conjunto con los equipos de emergencia para asegurarse de que no había ningún empleado desaparecido.

“En ocasiones ante la terminología en estas situaciones cuando se registra una fuga, uno piensa sobre algo que se derrama. Una fuga también puede ser que algo estalló en la parte de arriba y el químico se vertió. Así que una vez que iniciemos la investigación seremos capaces de detallar específicamente eso”, dijo la jefa de Bomberos.

