La simulada guerra contra la corrupción

El combate a la corrupción se convirtió en el estandarte del Gobierno de México, pero lo que no sabían los custroteistas es que iba a ser para ellos lo que a Felipe Calderón, declararle la guerra al narco: su viacrucis, crucifixión y sepultura eterna.

Luego del acelerado y fácil acceso a los teléfonos inteligentes que todo lo graban, ven, leen y escuchan fue más fácil atrapar en sus actos de corrupción a los funcionarios públicos en México.

La autodenominada “Cuarta Transformación”, desde su primer día estaba destinada

al fracaso pues contrario al agua o el ruido, la corrupción no tiene una unidad de medición; no, no la hay en el mundo, es una mentira decir que de arriba hacia abajo se acabará este mal cultural del mexicano.

Precisamente el expresidente priísta Enrique Peña Nieto, catalogado su sexenio como el más corrupto, indignó a la población en general cuando les dijo en septiembre de 2014 que para sanar debemos aceptar que somos una sociedad corrupta.

“Estoy convencido de que el problema que tenemos para enfrentar la corrupción parte, primero de reconocer, que es una debilidad de orden cultural”, expresó en su participación del evento Los 300 líderes más influyentes de México.

Para aquel entonces el país se enloqueció. Este 26 de julio, dos semanas después de que el Gobierno Federal, puso de rodillas a la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR), el Almirante secretario Rafael Ojeda Duran, fue más duro, exigente y conciso; actuó como un arma letal con mirilla termina especial y mira láser para dar en el blanco perfecto sin error.

“Es algo muy cierto, México carece de servidores públicos honestos, por eso tenemos este problema de muy alta corrupción”; lo dijo ante el Comandante Supremo, en un circo mañanero, en el mero Puerto de Veracruz, lo dijo fuerte y claro. Necesitaba escucharlo el gabinete presidencial, ocupaban poner los pies en la tierra. No, no fue un accidente, fue la pureza de nuestras valerosas y respetadas Fuerzas Federales, el equilibrio de un México que pide paz, ruega y urgido esta de una tregua que coadyuve a bajar homicidios que por tercer año consecutivo mantuvo los mismos indicadores de 29 por cada 100,000 habitantes, números fatales pese a la parálisis de la pandemia por coronavirus, ni así la libró la 4T.

México necesita un cambio desde ya… eres el elegido.

En la intimidad… el diputado de Morena, Rubén Cayetano García afirmó que "la traición vino del Senado de México" al hacer referencia al fracaso de la convocatoria a los extra de Diputados y Senado. Habla de acuerdos sacados con "maniobras y triquiñuelas", en relación

al periodo extraordinario de sesiones -que no lleva en el Congreso de la Unión, donde hay muchos temas por tratar pero muy poco tiempo y casi nada de voluntad.

