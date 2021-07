Estas son las 10 mejores películas en 4K para ver en Disney+

MUNDO.- Tan pronto como compramos un televisor nuevo, todas las pruebas con nuestros programas favoritos son habituales, para ver cuánto, de hecho, ha mejorado la calidad de la imagen. Si te has pasado a una pantalla 4K, bueno, la diferencia se nota, y si eres usuario de contenido en plataformas de streaming no podrás evitar maravillarte de lo grande que es el salto, en muchos casos.

Disney + está realmente repleto de películas valiosas para comparar, pero ¿cuáles son en realidad las 10 mejores películas 4K para ver en Disney + para probar los límites de su nuevo panel? Hemos elegido una docena específicamente para hacerte lanzar un “¡wow!” de admiración.

El rey León



Elegir entre los Clásicos de Disney es como elegir si amas más a mamá o papá, y ciertamente las películas del llamado “Disney Rebirth” deben verse y revisarse todas en 4K, pero en este caso la elección es casi obligatoria: El León King es uno de los benchmarks favoritos de los fanáticos de Disney y, al mismo tiempo, de los Home Video con mayor rendimiento, por sus patrones de color y sus animaciones. Es más, ahora lo es doblemente: intenta ver qué tan maravillosa es la primera escena de la película en 4K, con la presentación de Simba a la gente de la sabana, y luego prepárate para despegar tu mandíbula cuando ves la misma escena en el remake CGI, uno de los mejores ejemplos de fotorrealismo en gráficos por computadora.

Luca



Luca es sin duda una de las primeras películas de Disney en probar en UltraHD: es la película más reciente de Pixar, está ambientada en Italia, está incluida en la suscripción… y sobre todo es una buena película. Técnicamente, entonces, los efectos relacionados con la luz y el mar son espléndidos.

Onward



Injustamente pasada un poco a escondidas debido a la pandemia, Onward es una comedia fantástica sui generis sobre la familia, pero de una manera mucho más original de lo habitual, retratando una relación singular entre hermanos y entre ellos y su padre desaparecido. Divertida pero también conmovedora, sin duda merece una vista, sobre todo en 4K, una versión en la que da rienda suelta a sus músculos y … las espléndidas composiciones poligonales.

Avengers: Endgame



El capítulo final de Infinity Saga fue quizás la última y verdadera película de “eventos” de los últimos años, de alguna manera, y si verla en el cine siempre es una emoción, en la comodidad de la sala de estar es un placer, especialmente si está equipado con una tecnología de visión como la de un televisor 4K, capaz de llevar a cabo la batalla final contra los ejércitos de Thanos como nunca antes. Puedes distinguir, en planos generales, a cada superhéroe durante la acción, lo cual es genial.

Iron Man



Sin duda Endgame es una etapa fundamental de nuestro viaje, pero también te invitamos a repasar de dónde empezó todo: el primer Iron Man, una película que ha envejecido muy bien y sigue estando entre las mejores, desde todos los puntos de vista. del Universo Cinematográfico de Marvel. A veces es importante detenerse y ver desde dónde comenzó, para ver hacia dónde se dirige; ¡hacerlo en 4K es aún mejor!

Dr Strange



Nos obligamos a elegir solo tres películas del MCU: bueno, para hacernos compañía con Iron Man y Endgame elegimos Doctor Strange y por no decir, Guardianes de la Galaxia o Black Panther, ¿por qué? Simplemente por el impacto visual de los poderes místicos de los personajes, entre los fx más exitosos del mundo Marvel en el cine, entre los efectos de iluminación lisérgicos y la espectacular batalla inicial londinense entre Escher e Inception.

Star Wars



Star Wars en 4K debe revisarse todo, sin peros: trilogía clásica, trilogía precuela, trilogía moderna, spin-off. Lo tendrás desde hace bastante tiempo pero es uno de los maratones 4K más bonitos que podemos recomendarte: en concreto, se benefician de él los tres episodios originales, que en el master 4K son frescos y con una restauración que nunca está fuera de lugar. place, que también logra colocar los diversos refritos de Lucas de la década de 2000 en el lugar correcto de la escena. ¿Algún consejo entre todos? Por supuesto, ¡El Imperio Contraataca!

Moana



Volvamos a los clásicos de Disney y echemos un vistazo a los más recientes. Elegimos Moana porque, además de ser una película muy divertida, tiene impresionantes fondos caribeños en 4K: te sentirás como si estuvieras zarpando con la pequeña Moana. Además, el video de la canción “¡Eres bienvenido!” cantado por Maui, con su animación en capas, es alucinante en 4K.

Zootopia



“No importa a qué especie pertenezcas: el cambio empieza por ti”: Zootopia es una película preciosa y, si nunca la has visto, ahora tienes la oportunidad de compensarla. La biodiversidad presente en la sociedad antropomórfica de la película es un campo de pruebas perfecto para nuestros propósitos, además, calculando también la cantidad de escenarios diferentes disponibles. El viaje en tren de Judy, con la melodía de “Try Everything” de Shakira, es ahora más estimulante que nunca.

Alita



Concluimos este breve viaje en las propuestas UltraHD en el catálogo de Disney + con una incursión en STAR, el catálogo adicional que recopila los títulos anteriores de 20th Century FOX, muchas producciones de Hulu y las nuevas obras de 20th Century Studios. Como una versión 4K de Avatar aún no está disponible en la plataforma, proponemos Alita: Angel of the Battle, entre las mejores películas basadas en manga (y sin duda la mejor entre las de origen occidental).

No se trata de un “plano a plano” a la Snyder, sino una transposición razonada, por banal, aproximada o irrespetuosamente adaptada, de la obra original de Yukito Kishiro, muy deseada durante años por el propio James Cameron, encargada finalmente a Robert Rodríguez lo convierte en su obra maestra. En el cyberpunk polvoriento y desesperado de esta obra puedes perderte… y al mismo tiempo admirar el espectáculo del cromado y el claroscuro.

Esperamos que nuestra guía con las 10 mejores películas 4K para ver en Disney + haya sido de su agrado y haya sido útil: claro que no pretende ser completa, dada la enorme cantidad de propuesta y su variabilidad en el catálogo (en el futuro podrían llegar otros títulos igualmente merecedores, tanto nuevos como restaurados), pero esperamos que haya sido un precursor en tu investigación, en tu prueba de campo y que, sobre todo, ¡te haya divertido y ampliado tus horizontes!

CON INFORMACIÓN DE VANGUARDIA