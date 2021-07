A la espera de la licitación para trabajos del dique del Camalote.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Será cuestión de días para que la licitación se abra y los trabajos de reparación del dique del Camalote inicien en los primeros días del mes de agosto, señaló la presidenta del CIEST, Bertha Laura Salinas Ruiz.

Debido al deterioro del cordón litoral deberán hacer unas escolleras porque son rompe olas, sin embargo, Salinas Ruiz comentó que estos proyectos se han quedado encarpetados pero a través de la responsabilidad de arreglar la situación que aqueja a la zona sur del estado, trabajarán en ellos.

“Estamos a unos días de que se abra la licitación y yo creo que en los primeros días de agosto empiezan a trabajar en el 50 por ciento de lo que se va a hacer entre los 20 millones que puso CONAGUA, la licitación la depositó el estado y los cuatro millones que puso cada municipio: Tampico, Madero y Altamira”.

La titular del Consejo de Instituciones Empresariales del sur de Tamaulipas, recordó que de momento la placa que se colocó la está pagando la industria y recibirán otros dos millones para terminar en esa parte, pero faltaría que los diputados federales etiqueten los 40 millones faltantes para completar la fase dos.

Finalmente, Bertha Laura Salinas dijo que existe un avance en ese proyecto, ayudando a que el agua salada no ingrese, pese a que lleva más de dos meses que esta no se mezcla con el agua salada.

“La parte que era la escotadura por donde entran y salen las lanchas se está colocando las placas de acero para que no tenga problema porque antes estaba la tapa de madera que se movía y no se podía cerrar ni abrir, se hizo un nuevo mecanismo con el cual las lanchas suben como a una media caña de tubería y fácilmente las pueden subir y bajar, ya no hay entrada de agua salada”.

Por Javier Cortés/La Razón.