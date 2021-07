Ceremonias o rituales que puedes realizar en una boda simbólica no religiosa

MÉXICO.- Cada boda es única y muy especial, pero hay parejas que por diferentes motivos buscan una ceremonia no religiosa o simbólica. Esto no significa que su boda no sea mágica y un día muy especial, para ellos existen diferentes ceremonias y rituales que simbolizan la unión y la representación de su amor.

¿Qué es una boda no religiosa o simbólica?

Una boda no religiosa o secular es una serie de rituales, votos o lecturas que no están relacionados con la religión pero que la pareja hace para simbolizar su unión y su amor.

En ocasiones, dependiendo de la ceremonia, será necesario un representante especial; sin embargo, muchas veces sólo se necesita un tercero que puede ser un invitado una persona cercana a la familia para oficiar la ceremonia.

Recuerda que si bien es una boda simbólica, lo más recomendable es tener una boda civil para tener un reconocimiento oficial que garantice tus derechos y establezca tus obligaciones como cónyuge.

Ritual chamánico

También conocido como boda maya, este ritual incluye a un chamán que guíe a la pareja durante la ceremonia para unir sus energías con las del Universo.

Generalmente se realiza en playas, pero puedes hacerla en cualquier lugar. Lo importante es que tengas un chamán certificado que te ayude a conectar tu energía con la de la tierra, los puntos cardinales y la energía cósmica.

Ceremonia Wicca

Las tradiciones wiccas están muy ligadas al paganismo y el culto a la naturaleza, por lo que una boda Wicca debe realizarse al aire libre siempre.

Es necesario trazar un circulo en la tierra en donde la pareja se colocará para decir sus votos. A su alrededor, se colocarán los invitados tomados de las manos.

Se necesitará hacer un pequeño altar con incienso, cuarzos, sal, velas, agua y una cuerda blanca. Luego de decir sus votos y hacer una pequeña reverencia hacia los cuatro puntos cardinales, se entregarán los anillos antes limpios con incienso y una pizca de sal.

Finalmente la pareja tendrá que hacer un nudo con la cuerda y jalar los extremos para sellar su unión.

Ceremonia de arena

Probablemente uno de los más conocidos y sencillos es este, que involucra la creación de piezas decorativas con arena.

Cada uno debe tener un recipiente con arena de diferente color. Luego de intercambiar los votos y los anillos, la pareja debe verter pequeñas cantidades en un recipiente vacío para simbolizar la unión de ambos y el futuro de la pareja como una sola.

Ceremonia del vino

Este es el ritual perfecto para los que aman el vino y hay dos formas de hacerlo. Todo dependerá de lo que te guste más o lo que tengas a la mano.

La primera involucra la pisa de uvas. Lo que debes hacer es conseguir un racimo de uvas o hacer una cosecha en algún viñedo que te lo permitan y juntar las vides. Luego de intercambiar los votos y los anillos, pisar las uvas y recolectar el jugo. En teoría, ahí la pareja habrá hecho su vino que se pondrá en una botella personalizada para guardar. Debido a que no se hace con el proceso debido de vinificación, no podrás beberlo, pero será un bonito recuerdo símbolo de su unión.

Otro ritual involucra beber el vino. Para este, cada uno debe escoger su vino favorito y debe ser diferente. Luego de haber intercambiado los votos, la pareja vierte un poco de su vino en un recipiente para mezclarlos y tener una nueva mezcla, simbolizando la unión de dos personas que se vuelven una.

Ritual Celta

El ritual celta involucra un atado especial de una cuerda que unirá las manos de la pareja. Sur origen está en la tradición milenaria celta y simboliza su compromiso y devoción de la pareja.

Mientras la pareja intercambia votos, se les pide que unan sus manos, tomándose de manera cruzada, es decir, el novio toma la mano derecha y la novia la mano izquierda. Luego se utiliza un cordón o cita para atarlos simbolizando su unión.

Ritual del árbol

Si eres amante de las plantas, este ritual te encantará, pues consiste en plantar un árbol pequeño que simboliza el inicio de una nueva familia que irá creciendo y fortaleciéndose con el tiempo.

Es importante que lo plantes en una maceta o en un lugar en el que puedas verlo siempre y cuidarlo, justo como tu relación.

CON INFORMACIÓN DE rsvponline