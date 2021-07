Cierran filas los azules.

En el Partido Acción Nacional se está “cocinando” salir en unidad con un solo gallo para dar la pelea y mantener la Gubernatura, eso es lo que se respira después de la reunión, de cuates, que sostuvo el líder nacional del PAN, Marko Cortés con el Gobernador, Cabeza de Vaca, en Tamaulipas, teniendo como testigo al Ex Secretario, Santiago Creel.

Reunion que sirvió para dejar atrás rumores y grilla, y para mostrar que el primer panista

en el estado y el CEN de su partido, van juntos rumbo a “palomear” quien será la mejor, NO el peor, la mejor opción para ser el candidato azul en el 2022.

Marko subió una foto, a suface, de este “juntón” donde se muestra que, seguramente, el tema principal fue el 2022, con miras a mantenerse en el Gobierno del estado.

Donde sabemos qué hay tres nombres : César Verástegui (alias ) el “truco”, quien actualmente es secretario general de Gobierno en el estado, y quien bien sabemos ha empezado a moverse, aunque no quiere , todavía, asomar bien la cabeza, está esperando los tiempos correspondientes.

El segundo nombre que surgió fue el de Gerardo Peña, quien ha sido Secretario de Bienestar en el estado, Presidente del Congreso local y ahora, después de perder la Diputación Federal, estará entrando como pluri, quien no tarda en andar placeandose por la zona sur del estado.

Y el tercero : es el alcalde de Tampico, Chucho Nader, quien ha sido Diputado Federal, Secretario de Administración en el estado, Delegado del IMSS y alcalde re electo, además de ser uno de los alcaldes con mejor aprobación en el país y ha logrado tener su arraigo en la zona sur del Tamaulipas con cada uno de sus exitosos programas, como Tampico Brilla y Diciendo y Haciendo, que han logrado que esta ciudad sea de las más limpias de todo el estado, ademas en su Gobierno local se han hecho obras que le han cambiado la cara,a la ciudad, como el Nuevo Mercado, las bajas a los mercados y el Nuevo parque del Carpintero.

Y seguramente se tendrá que analizar , ¿ Cuál de los tres ?, es quien puede dar batalla para mantener la seguridad en la entidad y los avances que se han logrado, para evitar que lleguen “otros” y destruyan todo y lo echen al bote de la basura !

Tendrán que ver quién es el que está mejor posicionado, el que tiene menos “negro” historial ( o pues como dirían en mi rancho: menos cola que le pisen ) y quien ha estado más veces en las urnas y que tenga menos derrotas.

Lo cierto es que, juntos, en unidad habrán de ir por la sucesión de Tamaulipas, y prácticamente hay un gallo por el Norte , otro por el centro y , después de muchos años que no había ninguno, hoy hay uno por la zona sur de Tamaulipas.

Cada uno estará “haciendo su luchita” por quedarse con la nominación, pero pronto estaremos viendo quién será realmente el que se lleve la nominación.

SE “CUADRAN” CON AMERICO

Durante varios días anduvo en la zona, Americo Villareal, Senador de la República, quien es

un hecho que va a buscar ser el candidato a la Gubernatura de Tamaulipas, eso todossss lo sabemos.

Acudió a un evento para promover la consulta para enjuiciar a los ex presidentes : Salinas, Zedillo, Peña y Calderón, escaparate que utilizó para promover su imagen.

Después visito los medios tradicionales de la zona sur de Tamaulipas, donde habló de su trabajo legislativo.

Y de ahorita hasta diciembre se va a volver, cada vez más común, verlo hasta en la sopa instantánea, por qué muchos apuestan que será él quien resulte el “bendecido” y busque llegar a la silla estatal.

Por eso es que vimos a muchas caras conocidas acompañándolo, por que nadie se va a pelear ahorita con el “doc”, capaz que “chicle y pega”y se quedan fuera de las mieles del poder.

