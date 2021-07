¿Cómo van los mexicanos en los Juegos Olímpicos?

JAPÓN.- El 30 de julio fue día complicado para la delegación mexicana que se encuentra en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, eso sí, hubo casos especiales como el de Dafne Navarro, Laura Galván, Aranza Vázquez y Carlos Ortíz, pero en general se sufrió.

EL GOLF COMIENZA A SER ESPERANZA

El golfista Carlos Ortiz lideró la segunda ronda de su disciplina en Tokio 2020, esta misma fue interrumpida por problemas climatológicos, pero eso no quita que el mexicano brilló en su inicio. Abraham Ancer también entregó buenos resultados.

¡México, sublíder en #Golf! ???????? En la 2️⃣a. ronda del certamen en Kasumigaseki, @carlosortizGolf brilló y se posicionó en el segundo lugar de la competencia con 67 golpes, 10 bajo par. ???? | Aquí sus reacciones ???????? pic.twitter.com/BKGsnrpdpy — CONADE (@CONADE) July 30, 2021

EL REMO TERMINÓ PARA KENIA

Kenia Lechuga terminó en el cuarto lugar de la Final C en Remo, la mexicana no pudo igualar su anterior actuación en la que fue líder. Con este resultado, la remadora terminó en el lugar 16 general de Tokio 2020.

EL SALTO DE ALTURA NO BRILLÓ

Edgar Rivera falló en la prueba de salto de altura al no lograr superar la prueba de los 2.25 metros. El mexicano así se despidió de la competencia, no logró clasificar a la siguiente ronda.

Hoy no pudo ser para México ☹️ Edgar Rivera ???????? no pudo superar los 2.25 metros en el salto de altura y con esto concluye su participación en #Tokyo2020 Venga Edgar, a levantar la cabeza ????????#ViveElTriunfo Más información ???? https://t.co/4EW16jpEsb — Adrenalina (@adrenalina) July 30, 2021

REPÚBLICA DOMINICANA SE IMPUSO EN BEISBOL

La novena mexicana perdió en su debut de Tokio 2020 ante la República Dominicana, esto con un marcador de 1-0. Melky Cabrera dio el hit decisivo del juego.

¡Debuta la novena mexicana! ⚾️???????? ???? Por primera vez, @MexicoBeis se presenta en #JuegosOlimpicos y en #Tokyo2020 #Mex enfrenta a República Dominicana ???????? en la ronda de apertura del grupo A. #Baseball ⌚22:00 horas (TM).

???? Estadio de Beisbol Yokohama#ADejarHuellaEnTokio???????? pic.twitter.com/D7jr5FzQpk — CONADE (@CONADE) July 30, 2021

LA VELA ACABÓ PARA OETLING

Elena Oetling finalizó su participación en Tokio 2020 al quedar en el puesto 32 de la prueba de láser radial. Con este marcador, se queda sin posibilidades de disputar medallas.

DAFNE HIZO HISTORIA

La gimnasta Dafne Navarro hizo historia al participar en la final de trampolín en Tokio 2020, desafortunadamente tuvo un percance en su presentación y terminó sin medalla. Sea como sea, brilló en su presentación y ella se dijo feliz.

¡Participación histórica! ????‍♀️????????????@dafnenavarrol terminó en la octava posición de la final de gimnasia de trampolín en #JuegosOlimpicos de #Tokyo2020; es la primera mexicana ???????? de su disciplina en clasificar a la justa. pic.twitter.com/ABXCtp8PYP — CONADE (@CONADE) July 30, 2021

EL TIRO CON ARCO SE QUEDÓ SIN PRESEA

La arquera mexicana Alejandra Valencia cayó en los cuartos de final ante la estadounidense Mackenzie Brown. Todo se definió en una flecha de desempate que por centímetros le dio la victoria a su rival.

Tiro con arco nacional ???????? se despide de #Tokyo2020 con un #Bronce. En un duelo cerrado y parejo, la arquera Alejandra Valencia (@micozito) se queda en 4tos de final, al ser superada, en flecha de desempate, por Mackenzie Brown ????????. #JuegosOlimpicos#ADejarHuellaEnTokio ???????? pic.twitter.com/tZZFaQpxw4 — CONADE (@CONADE) July 30, 2021

ARANZA CLASIFICA A SEMIS

Las eliminatorias de los clavados individuales de tres metros dejaron un sabor agridulce para México. Por un lado, Aranza Vázquez clasificó a las semifinales como octavo lugar, pero por el otro Arantxa Chávez quedó en el último sitio y culminó su participación.

¡A SEMIFINALES! ???????? La clavadista Aranza Vázquez (@FenomenoAra) logró su pase tras cerrar con 294.30 pts, en el lugar 8️⃣ de la preliminar de trampolín 3m individual, en #Tokyo2020 ➡️@ArantxaChvezM1: lugar 27 Compite: ????31 de julio ⏰ 01:00 hrs (TM) ???? Centro Acuático de Tokio pic.twitter.com/oubBmwcU8H — CONADE (@CONADE) July 30, 2021

ROGELIO SE QUEDÓ CERCA

Rogelio Romero cayó en los cuartos de final del peso semicompleto ante el cubano Arlen López, esto por decisión unánime. El rival se mostró más suelto y se llevó el duelo.

Culminan pugilistas mexicanos participación en #JuegosOlimpicos. Rogelio Romero perdió por decisión unánime ante el campeón olímpico, el cubano Arlen López; el chihuahuense fue el único boxeador mexicano en al rama varonil ????????????. ???????? https://t.co/E97Wv6wPqT pic.twitter.com/OJQXCwVm0P — CONADE (@CONADE) July 30, 2021

LA NATACIÓN TERMINÓ PARA MÉXICO

Gabriel Castaño, último representante de México en natación, finalizó en la quinta posición en la prueba de los 50 metros estilo libre. Su tiempo no le permitió acceder a las semifinales de la prueba.

LAURA ROMPIÓ RÉCORD MEXICANO

Laura Galván finalizó la carrera de los cinco mil metros en el lugar número 11, con esto queda eliminada al no ser de las primeras cinco del grupo. La buena noticia es que logró un tiempo de 15:00:16 y así rompió un récord mexicano.

¡RÉCORD NACIONAL! ???????? En los 5 mil metros en #Tokyo2020 ????????, Laura Galván rompe su marca personal al cronometrar ⏱️15:00.16 en el circuito del Estadio Olímpico. ➡️ Finaliza en el lugar 11 de 19 corredoras y no accede a la final de la prueba.

➡️ Verá actividad en mil 500 metros. pic.twitter.com/FtC34beccP — CONADE (@CONADE) July 30, 2021

