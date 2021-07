En Morena todos andan moviditos

Mientras los panistas permanecen en espera de señales para empezar a moverse en el escenario político estatal y los priístas siguen dudando de la conveniencia de una alianza con el PAN o con Morena, en este último partido las cosas están más intensas.

Cada uno de los aspirantes que han sido mencionados está inmerso en una serie de actividades que los proyectan en la opinión pública, en previsión de que sus nombres sean conocidos para el momento en que se haga una primera evaluación del posicionamiento que tienen. Morena va a utilizar las encuestas como método de designación de su candidato a gobernador en 2022, por eso es que desde ahora vemos muy activos a casi todos, del senador Américo Villarreal a Rodolfo González Valderrama, pasando por Felipe Garza Narváez, Alejandro Rojas y José Ramón Gómez Leal. Hasta el diputado Erasmo González anda conociendo municipios que no sabía que existían, en ese afán por que lo consideren aspirante serio.

Gómez Leal promueve intensamente la campaña de vacunación anti Covid y de paso, une su nombre a este programa público, ajeno a cualquier partido político, que es financiado con dinero del gobierno.

Rodolfo empezó a armar una red de contactos y de difusión de sus actividades en los principales municipios y medios de la entidad, en tanto que Rojas Díaz Durán prefiere su estilo ruidoso para acusar al gobernador y hacerse notar. Felipe Garza hace uso de los contactos que tiene desde hace años y paso

a paso va abriéndose espacios en medios de todo el estado, insistiendo en que serán los ciudadanos y no la cúpula quien decida quién será el candidato del partido a la gubernatura.

Quienes se han mantenido prudentemente discretos, pero con presencia fuerte, son la alcaldesa electa de Nuevo Laredo Carmenlilia Canturosas, la senadora Guadalupe Covarrubias, así como los alcaldes de Matamoros, Mario López y de Madero, Adrián Oseguera, lo cual no significa que se mantengan estáticos, sino que por su actual investidura se ajustan a lo que la ley establece.

En un renglón aparte podemos mencionar a Carlos Canturosas Villarreal, el exalcalde de Nuevo Laredo que permanece en el exilio desde el inicio de este sexenio estatal debido a problemas legales derivados de la no aprobación de sus cuentas públicas. En el mismo apartado podemos ubicar a Maki Ortiz Domínguez, presidenta municipal de Reynosa recientemente expulsada por el PAN y a quien por su condición de mujer hay quien la empieza a mencionar como posible aspirante externa de Morena Carlos Canturosas mantiene una estructura sólida de apoyo en Nuevo Laredo y algunas localidades de Tamaulipas, que se reactivó tan pronto se supo del triunfo de Morena en el estado. La posibilidad de que el próximo Congreso de mayoría morenista destrabe el asunto de sus cuentas públicas y de que con ello Canturosas pueda regresar a hacer precampaña abierta, ha aumentado el activismo de sus partidarios. A la fecha se han realizado varias encuestas por parte de algunas empresas, así como otras ordenadas por quien tiene el poder real en Morena a nivel nacional y en todas aparece en primer sitio el senador Villarreal. Debajo de él, por preferencia sorprendentemente se ubican en orden descendente Carlos Canturosas, Maki Ortiz, Rodolfo González, Alejandro Rojas, Felipe Garza y al final, Erasmo.

Decía que es sorprendente el caso de Canturosas porque ha estado fuera de Tamaulipas los últimos cinco años, aunque su nombre sigue sonando fuerte en la frontera y en algunos círculos cercanos al Presidente.

LAS MULTAS QUE NO FUERON

Ejerciendo su derecho de réplica, ayer Eduardo Hernández Chavarría me aseguró que Morena no recibió una multa de 845 mil pesos por parte el INE, por presuntamente no reportar sus actividades diarias

de campaña. El excandidato de la coalición Morena-PT a la diputación federal por el distrito 8 de Tampico, dice que va a ir a todas las instancias que sean necesarias para lograr su objetivo de que se anule la elección en la que el Tribunal Electoral reconoció como ganadora a Rosa González Azcárraga. Lalo insiste en que es falso que los partidos que lo apoyaron hayan violado la ley.

POR TOMÁS BRIONES

abarloventotam@gmail.com