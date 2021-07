Ingresos y desigualdades

El día miércoles se dieron a conocer lo resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) por el INEGI, información estadística importante para México por dos principales razones: por un lado, con esta fuente de información es posible identificar la distribución del ingreso y la composición

del gasto de los hogares en México, pero por otro lado, esta información es la base para el cálculo de pobreza y la vulnerabilidad social, que es medido por el CONEVAL, en los próximos meses se podrán conocer dichos indicadores.

En el caso de los resultados del ingreso, en el informe de la ENIGH, el ingreso mensual en los hogares, en promedio, en el país es de 16,769.67 pesos; para Tamaulipas esta cifra es 16,562.67 pesos. Aunque parecería un buen ingreso mensual para un hogar promedio en el país y en el estado, la realidad es otra, debido a que 70 por ciento de los hogares no alcanza estos niveles de ingreso. Es decir, en Tamaulipas, un ingreso de estas dimensiones e ingresos superiores únicamente se observa tan solo en 30 por ciento de los hogares.

En cuanto a las fuentes de ingreso, en la ENIGH se puntualizan cuatro fuentes: la primera tiene que ver con el trabajo, para el estado de Tamaulipas 66 por ciento de los ingresos totales de los hogares se asocia con el trabajo. La segunda fuente de ingresos en importancia son las transferencias, en donde principalmente se identifican las remesas y programas sociales; en el estado esta fuente constituye en promedio 16.4 por ciento del total de los ingresos que percibe un hogar. La tercera y cuarta fuente de ingresos en importancia son el alquiler de la vivienda y la renta de la propiedad, en conjunto constituyen en promedio 17.5 por ciento de los ingresos de los hogares.

Este panorama refleja que por las condiciones de deterioro que se han observado en el mercado de trabajo en las últimas décadas, los hogares en nuestro país han buscado la forma de crear fuentes alternas de ingreso, debido a que los trabajos que se han creado buscan mano de obra barata, incluso en aquellos empleos que solicitan trabajadores con niveles de estudios profesionales y de posgrado.

Pero también por otro, es importante señalar las enormes desigualdades del ingreso que persisten en el país. En Tamaulipas 20 por ciento de los hogares perciben ingresos mensuales de 5,956 pesos, lo que implicaría -considerando que cada hogar se compone de 3.6 integrantes- que cada uno percibiría 1,654.35 pesos. Por el lado contrario, se observa que 10 por ciento de los hogares que más ganan perciben por mes 52,555.67 pesos, es decir, cada integrante percibiría mensualmente 14,598.80 pesos.

Como se observa, la forma en que se distribuyen los ingresos sigue siendo un reto importante para los que dirigen las riendas de las instituciones públicas en el país. No se puede tratar de pretender que será a través de los programas sociales que se logre disminuir las desigualdades, se requiere una verdadera transformación del sistema productivo nacional, lo cual se observa lejano, debido a que no se encuentra en el centro de las agendas públicas en el país. Usted ¿qué piensa?

