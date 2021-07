¿Otro ‘ex’ en la mira?

Quienes votaron por los candidatos de MORENA a diputados locales en Tamaulipas, al parecer lo hicieron para que cumplieran no sólo una función legislativa, sino también para otra labor:

Ser fiscales, comisarios, jueces o una especie de clones de procuradores de justicia.

Por lo menos es lo que parece desprenderse del anuncio hecho público ayer por uno de los próximos ocupantes de curules en la siguiente camada del Congreso del Estado.

Este jueves, el diputado local electo Juan Vital Román Martínez, adelantó que uno de

los objetivos de la siguiente legislatura será promover otra consulta popular, ahora dirigida a perseguir a ex gobernadores que según la óptica morenista, saquearon las arcas tamaulipecas.

No terminarán ahí las pretensiones de esa fracción parlamentaria, porque ten forma paralela analizan una serie de iniciativas para dar reversa a diversas reformas –constitucionales o no– consensadas por la todavía mayoría panista, como si la esencia de su labor fuera establecer una persecusión sobre sus rivales y no la elaboración de leyes que respondan realmente a los intereses de los ciudadanos, ajenas a revanchas políticas.

Bueno, para lo que al parecer será un mercado persa en la máxima tribuna de Tamaulipas, hay algo que despierta la atención.

Lo expongo.

Si de los gobernadores que piensan meter en problemas sólo quedan dos en posibilidades de ser juzgados –dos ya están sometidos a juicio y otros ya han fallecido– ¿A quiénes perseguirán en esta bendita patria chica?

Bueno, no hay que ir muy lejos por la respuesta.

En los hechos, Manuel Cavazos Lerma ya está más allá del bien y del mal. El tiempo transcurrido entre su administración y el presente prácticamente anula toda posibilidad de ser señalado como responsable de las correrías que dice MORENA cometieron. Y hay que admitirlo, de lo menos que se le puede acusar a Cavazos es de enriquecimiento. Queda claro.

¿Entonces?

Sí, no queda otro: Egidio Torre Cantú. Hasta ahora, quien resultó gobernador sin merecerlo, por una dramática circunstancia, ha salido indemne de presuntas investigaciones que sólo han existido en la teoría, porque nunca han rebasado los terrenos de la simple sospecha y el “dicen que”.

¿Se referirán a èl los morenistas?

No falta mucho para saberlo. Digo, porque si tienen otro objetivo, ojalá se acuerden que en estos momentos esos son los únicos “ex” que pueden tratar de poner en la picota mediante su pretendida encuesta.

El otro, el que realmente quieren y les quita el sueño, aún es gobernador y lo será todavía por otro año.

Ojalá que por lo menos en ese año se acuerden que los eligieron para hacer leyes. Tamaulipas se los agradecerá…

PUERTO CON HISTORIA

Por cierto, alguna vez Manuel Cavazos tuvo la ilusión de proyectar a Tampico como Capital de las Huastecas, en una especie de ícono de desarrollo urbano, económico y social en la región que integra Tamaulipas con sus vecinos Veracruz y San Luis Potosí.

Desde entonces el puerto ha sido el líder indiscutible de esa zona y su crecimiento se refleja en un elogio lanzado por el gobernador: “Donde quiera que voy, presumo a Tampico”.

Congratulaciones, Jesús Nader…

