Pagar por ver

Algunos de los diputados locales recién electos en Morena apenas empiezan a dimensionar la enorme responsabilidad que tendrán en sus manos a partir de octubre.

Muchos de los nuevos legisladores carecen de preparación para enfrentar el trabajo en la legislatura, ni siquiera saben la dimensión de su labor, mucho menos se imaginan el tamaño de la responsabilidad que pusieron en sus manos los tamaulipecos cuando les entregaron su voto.

No se trata de que levanten la mano, tampoco que lleguen con ánimo de venganza, simplemente de que estén a la altura de las necesidades de los miles de ciudadanos que los colocaron en el Palacio Legislativo.

Sin embargo, la novatez de los diputados, hombres y mujeres, que resultaron elegidos es evidente, no tienen la preparación necesaria y muchos de ellos ni siquiera se imaginaban que ganarían la elección, serán los supervisores del manejo de los recursos públicos y comportamiento de alcaldes y funcionarios, entre otras funciones.

Hay muchas miradas puestas en la actual legislatura, algunas desde el interior los vigilan meticulosamente tienen miedo de que sean comprados en el camino.

Saben que muchos no están en posibilidades de soportar cañonazos y tienen mucha desconfianza de que sean cooptados antes de iniciar la legislatura.

La desconfianza es enorme, como por ejemplo el diputado federal ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO señala que estarán muy atentos de los próximos legisladores, sobre todo por los antecedentes que existen sobre los actuales diputados.

ERASMO pide que sean investigados los integrantes de la actual legislatura, pues hay motivos para pensar que se vendieron, cuando aprobaron iniciativas claves para el poder ejecutivo y en otros casos curiosamente se ausentaron para no votar, lo cual en lenguaje llano significa un voto a favor.

Esas sospechas son compartidas por la diputada local electa URSULA MOJICA OBRADOR, pero guarda un silencio comprensible cuando busca evitar mayor divisionismo cuando viene la disputa por la gubernatura.

Los morenistas empiezan a buscar un coordinador parlamentario, desean un acuerdo de unidad y limpio, para que no empezar de manera atropellada en la próxima legislatura.

Por lo pronto, un reynosense en base a su experiencia legislativa empezó a trabajar en el proceso de recepción de las oficinas legislativa.

Dicen que para la cuña apriete debe ser del mismo palo, por lo que es un ex panista como HUMBERTO PRIETO HERRERA, parece ser la mejor opción, primero que nada por ser el más experimentado de todos.

Es un ex diputado federal por el PAN, partido al que renunció por diferencias con la actual dirigencia panista que dejo de responder con los intereses de la militancia y de los ciudadanos, entregando y ofertando espacios a su conveniencia.

PRIETO HERRERA desde el 2019 se integró a las filas de Morena, representándolo en la pasada elección local, donde ganó la elección como diputado local en el distrito 07, donde triunfo con más de 10 mil votos de diferencia entre sus más cercano adversario, convirtiendolo en el candidato más votado en Reynosa.

HUMBERTO empezó a tejer entre los diputados que parecen inclinarse por el reynosense, pues lo más cercano a un moreno es un prieto que responda a los intereses de los legisladores, pero sobre todo estar a la altura de los ciudadanos.

Hay mucho en juego, la gobernabilidad y la independencia de un poder que hasta la fecha siempre estuvo supeditado a las instrucciones al Poder Ejecutivo que hasta la fecha paga por ver.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ