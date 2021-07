“Rodolfito” para gobernador

En unos días más, el ex priista Manuel Muñoz Cano, tomará las riendas en el Estado del partido Verde Ecologista, organización que regentean en el país, Jorge Emilio González “El Niño Verde” y Manuel Velazco, ex gobernador de Chiapas y actual senador de la República.

Manuel relevará en el partido a Ricardo Gaviño Cárdenas, un joven político que con poco dinero y con muchas ganas logró poner en la agenda de los electores tamaulipecos el partido.

Manuel Muñoz es un político que creció políticamente con Jesús Vega, operador de Tomás Yarrington y se consagró con Eugenio Hernández Flores, primero como secretario particular y después como secretario de Desarrollo Social, y fue amigo y coordinador de campaña de Rodolfo Torre Cantú.

Cuando las balas asesinas le cortaron la vida al doctor Torre Cantú, Manuel recibía su sesión de hemodiálisis en el Hospital General; aún convaleciente, de ahí salió para enfrentar aquella emergencia trágica que sacudió a Tamaulipas y al país.

Cuando se conoció la noticia que Manuel regresaba a Tamaulipas para hacerse cargo del Verde, todos pensaron en que sería él, el candidato a la gubernatura, pero la información que ha trascendido es otra, y no de menor importancia.

Manuel Muñoz Cano, trae la tarea de rearmar el Verde para hacerlo competitivo en el 2022, y generar las condiciones para apuntalar a Rodolfito Torre de la Garza, hijo del doctor Rodolfo Torre Cantú y montarlo como candidato a gobernador.

Muñoz Cano y su poderoso grupo económico que lo respalda, dicen, ya se sentaron con Beba de la Garza, viuda de Rodolfo para pedirle permiso que sea Rodolfito el candidato a la gubernatura. La respuesta, hasta donde se sabe, fue negativa. Sin embargo, los nuevos líderes del Verde no quitan el renglón y creen que pueden convencer a “Mamá Beba”.

Quienes conocen a Rodolfito, aseguran que es un joven que le gusta la política, pero no se ve involucrado en ella. Además, dicen que tiene una limitante legal: “No tiene la edad para ser candidato, pues cuenta apenas con 27 años de edad y la Constitución es muy clara en ese tema:

“Sólo podrá ser gobernador constitucional de un Estado, un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de los comicios, y tener 30 años cumplidos el día de la elección”. Así lo dice la Constitución.

Quien más posibilidades tiene de debutar en política, y lo ha confesado públicamente, es Paulina Torre, hermana de Rodolfo. Ya en una ocasión criticó a los diputados de Nuevo León, y escribió: “espero no hacer lo mismo, cuando a mí me toque”.

El Partido Verde, por lo que se sabe, viene a hacer ruido a Tamaulipas, y Manuel Muñoz Cano tiene con qué hacerlo. Cuenta con experiencia y oficio, conoce el entorno estatal y a los grupos, y lo que haga se va a notar. Difícilmente Rodolfito, puede ser candidato, aunque ellos quieran forzarlo; aunque no falta quien diga, que el candidato encubierto a la gubernatura es el propio Manuel. Incluso existe la duda sobre qué rol jugará en la elección o a quien apoyará en el 2022: ¿Al PAN o a Morena?

Y algo más: habrá quien piense también que atrás del Verde y de Manuel podría estar Eugenio Hernández, y no. Lo que se sabe es que el exgobernador no aprueba en nada lo que están haciendo en Tamaulipas sus excolaboradores; de hecho, nada quiere saber de ellos.

POR FRANCISCO CUÉLLAR CARDONA