Twitter entrará al comercio electrónico

MUNDO.- La red social Twitter ha dado mucho de qué hablar en semanas recientes, tras anunciar que cerraría una de sus más recientes funciones llamada fleets, misma que pretendía competir con Instagram y otras plataformas en la modalidad de Storys, sin embargo el resultado no fue el esperado.

Ahora, la compañía propiedad de Jack Dorsey está probando una nueva función llamada “Shop Module” con la que se aventuró en el comercio electrónico. La idea es que a través de la red social, pequeñas y medianas empresas comercialicen productos, mismos que podrán promocionar desde su cuenta.

De momento, es poca la información que se tiene al respecto. Se sabe que los productos estarán disponibles a través de una sección ubicada en la parte superior de la app, en ella se podrán consultar los diferentes productos y sus respectivos costos Para posteriormente, dirigir a los interesados a un sitio web externo de compra.

Come to Twitter to Tweet, follow along with live events, and now…to shop.

We’re testing Shop Module on iOS. Get the products you want from the places you love –– right from a brand’s profile. pic.twitter.com/2ZS8v7NIWs

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 28, 2021