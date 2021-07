Alcantarilla se cae a pedazos; amenazan bloquear avenida.

SUR.- Una alcantarilla ubicada en la avenida Rosalío Bustamante se encuentra en deplorables condiciones, vecinos la colonia Loma del Gallo amenazan con cerrar esta importante avenida en caso de no ser atendida.

El señor, Adrián Olvera acompañado de 7 colonos afirmaron que la estructura metálica está en el límite de Tampico y Madero, por ello es que las autoridades no han hecho caso de repararla y al no ver respuesta en los próximos días comenzarían con el bloqueo.

“Que lo haga el gobierno de Tampico y Madero, a quien corresponda, la verdad no sé de quién será pero alguien tiene que arreglar eso, no vamos a ser nosotros, vamos a cerrar la calle un par de horas, no va haber de otra”.

Una vecina comentó que por la noche los automovilistas toman la calle como autopista, conducen a exceso de velocidad y el ruido es mayor, generando que se despierten a altas horas de la noche.

La problemática está entre calle Francita y avenida de los leones, en donde demás del ruido, los neumáticos de los vehículos tienden a pincharse por lo filoso que resulta el fierro que no está fijado a la alcantarilla.

Por Javier Cortés/ La Razón.