“Tampico, una ciudad incluyente para personas con discapacidad”: Asociación Civil.

TAMAULIPAS.- Un grupo de 30 personas pertenecientes a la Asociación Nacional de Voluntarios a Rehabilitación de Discapacidad Neuromotora visitó Tampico, el director de esta A.C señaló que es necesario difundir la inclusión que tiene la ciudad para las personas discapacitadas.

Felipe Parra Zapata, director general de la asociación, afirmó públicamente que Tamaulipas y específicamente Tampico, es una ciudad incluyente para personas con discapacidad de todas las edades.

“Que difundan que existe esto aquí en Tamaulipas para que más personas del interior del país vengan, están las instalaciones que las disfruten, que las aproveche el turismo nacional y del estado, fueron hechos para ellos”

El recorrido estuvo guiado por la titular de turismo, Elvia Holguera Altamirano quien recibió al grupo de personas en representación de Aída Féres de Nader, presidenta del DIF Tampico;

“Ellos hicieron una solicitud de apoyo al gobierno de Tamaulipas y al gobierno municipal de Tampico para recibirlos y poderles apoyar en un recorrido turístico, ayer estuvieron en la playa, hoy en Tampico, viajan desde la Ciudad de Monterrey, vienen personas con: bastones, muletas y sillas de ruedas y personas que les acompañan”, dijo Holguera Altamirano.

Entre los visitantes se encontraba Teresita de Jesús Sauceda Tejeda de 42 años, quien mencionó que vive con una discapacidad motora adquirida desde hace 9 años.

Sauceda Tejeda, dijo que existe mucha falta de empatía actualmente, pues son profesionistas, estudiantes, quienes de igual manera tienen el derecho a trabajar por lo que la discapacidad no es una limitación.

“Muchas personas ocupan los espacios y realmente no tienen alguna discapacidad. Quiero hacerle un llamado a toda la ciudadanía, los estados, mundo entero…que no ocupen esos lugares porque el día de mañana si no es por una discapacidad de nacimiento o adquirida va a ser cuando nuestros pasos se acorten, lleguemos a una edad avanzada y tengamos que utilizar algún aparato ortopédico: silla de ruedas, muletas o incluso una andadera”.

Cabe señalar ella porta la corona y tira de “Miss Weelchair 2021” en español “Miss Silla de Ruedas” Nuevo León, y es embajadora a nivel nacional.

POR STAFF