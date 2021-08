Hoy es la consulta popular

Este domingo, 2 millones 700 mil tamaulipecos podrán participar en la primera consulta popular que organiza el Instituto Nacional Electoral, y que serviría, en caso de que se logre la meta de participación ciudadana, para determinar si la mayoría está de acuerdo para esclarecer “las decisiones políticas tomadas en los últimos años”.

Originalmente, este ejercicio fue planteado por el gobierno federal como una consulta para decidir si era procedente investigar y llevar a juicio a los expresidentes.

Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó la manera en la que estaba formulado el planteamiento, y en su lugar redactó la pregunta que aparecerá en las boletas el día de hoy: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

La consulta ciudadana ha causado mucha polémica. Mientras la mayoría de los políticos de Morena la defienden, la oposición la califica como innecesaria, y cuestiona el costo que tendrá su organización: 528 millones de pesos, según lo dicho por el Instituto Nacional Electoral.

El senador Américo Villarreal Anaya, quien estuvo en la entidad para promover la participación ciudadana en la consulta, asegura que este ejercicio representa un paso muy importante para México, al “dejar el modelo de una democracia representativa a una democracia participativa, es un momento trascendente en la historia democrática de nuestro país”.

El aspirante a la gubernatura de Tamaulipas defendió el sentido de la pregunta que se realizará a los mexicanos:

“Si no cuidaste los bienes y el bien nacional y el bienestar de tu pueblo entonces estás faltando a una posición política del rango de responsabilidad tan alto que es esa posición y entonces eso puede derivar a tres tipos de señalamientos, a lo mejor sí desde el punto de vista administrativo, si legalmente corresponde en tiempo y forma y gravedad y no ha prescrito, a lo mejor puede llegar a tener una sanción administrativa, si no, pues legalmente ya no corresponde a una situación de una aplicación de una sanción, pero sí habrá entonces la percepción social y el antecedente histórico de cómo una determinada administración actuó en el contexto nacional y sentará el precedente, para que como decimos, futuros legisladores, futuros administradores que son elegidos democráticamente en su momento hagan valer esto que decíamos en todas las tomas de protesta y si no lo hiciere que el pueblo se lo demande, este es el inicio de esto”.

El director de Radio, Televisión y Cinematografía, Rodolfo González Valderrama, también ha promovida la participación en la consulta; en una de sus giras por Tamaulipas, aseguró que más que gastos, ese ejercicio traerá beneficios para la democracia del país.

Por el contrario, representantes del PAN en Tamaulipas han cuestionado la realización de la consulta.

El grupo parlamentario de Acción Nacional en el Congreso presentó un exhorto dirigido al presidente López Obrador para pedir que en lugar de gastar en la consulta, se dirigieran esos recursos para atender a los niños con cáncer.

“En México existen prioridades que deben atenderse con urgencia y sin escatimar recursos, como son, entre otras, costear quimioterapias y medicamentos para personas y niños con cáncer, así como apoyos emergentes para víctimas de los delitos y de la inseguridad que se vive en el país”, dice la iniciativa presentada por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Gerardo Peña.

“El ejercicio de la justicia en nuestro país debe llevarse a cabo de manera eficiente y directa con base en el debido proceso y teniendo los elementos probatorios para denunciar hechos delictivos ante las autoridades jurisdiccionales competentes a fin de que se inicien las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos”.

Habrá 1,644 mesas

La titular del INE en la entidad, Olga Alicia Castro, ha comentado que se estima la participación de hasta el 40 por ciento del padrón de electores, que representarían hasta un millón 100 mil tamaulipecos y que sería suficiente para que la consulta popular sea de carácter vinculante.

Los 2 millones 744 mil 953 ciudadanos que cuentan con su credencial de elector, podrán acudir a una de las mil 644 mesas receptoras que se instalarán en el estado.

“Estas mil 644 mesas receptoras se ubicarán en 653 unidades territoriales que engloban las 2 mil 017 secciones en el estado, dónde se instalarán las mesas básicas o contiguas, de acuerdo a la cantidad de ciudadanas y ciudadanos que vivan en las mismas”.

Se entregaron en el distrito 01 de Nuevo Laredo, donde hay 325 mil 933 electores, 197 cuadernillos; otros 166 cuadernillos en Reynosa, cabecera del Distrito 02, para 289 mil 797 electores; mientras en Río Bravo, cabecera del Distrito 03, donde están inscritos 308 mil 766 electores, se entregaron 188 cuadernillos.

En el distrito 04 de Matamoros, donde se encuentran 315 mil 604 electores, se entregaron 185 cuadernillos; otros 186 para el Distrito 05 de Victoria y donde hay 308 mil 478 electores.

En el Distrito 06 de El Mante, se entregaron 182 cuadernillos para 287 mil 832 electores; otros 182 para el Distrito 07 de Ciudad Madero, donde hay inscritos 299 mil 892 electores.

El Distrito 08 de Tampico, que cuenta con 301 mil 294 ciudadanos con credencial de votar, tendrá 176 cuadernillos y el Distrito 09 de Reynosa, con 307 mil 348 electores, recibirá 185 cuadernillos.

La Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en Tamaulipas, Olga Alicia Castro Ramírez, comentó que 610 personas presentaron solicitud y 144 personas han obtenido su acreditación como observadores electorales.

La funcionaria hizo un llamado a la ciudadanía a involucrarse en este evento de democracia directa, en el que se tiene la oportunidad de opinar respecto de un asunto de trascendencia nacional.

Según el artículo 4 de la Ley Federal de Consulta Popular, “la Consulta Popular es el instrumento de participación por el cual los ciudadanos, a través de la emisión del voto libre, secreto, directo, personal e intransferible, toman parte de las decisiones de los poderes públicos respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional o regional competencia de la Federación.”

Los observadores, explicó la funcionaria, deben cumplir con algunos requisitos como ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; no haber sido designado para integrar las mesas receptoras de consulta popular y tomar el curso de capacitación, preparación o información que impartan el Instituto o las propias organizaciones a las que pertenezcan los observadores.

Horario

Las casillas de la consulta popular operarán de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, como en cualquier jornada electoral.

¿Dónde?

Para consultar la ubicación precisa de la mesa receptora que te corresponde entra al siguiente link https://ubicatumesa.ine.mx, también puedes marcar al número telefónico del INETEL (800 433 2000) o enviar un WhatsApp al 5558097300.

¿Cómo?

Para participar solo deberás presentarte a la mesa que te corresponda con tu credencial para votar con fotografía vigente y no estar suspendido/a en sus derechos políticos.

Por Staff Expreso-La Razón