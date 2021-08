Poncho De Nigris asegura que le negaron la vacuna contra Covid

A través de su cuenta de Twitter, Poncho de Nigris aseguró que se le ha negado la vacuna en contra del coronavirus. De acuerdo con el influencer de 45 años de edad, acudió a un módulo para ser inmunizado.

El influencer publicó asegura que el motivo de esto fue que llevaba el comprobante de registro con la dirección de su esposa, la cual se encuentra ubicada en el municipio de San Nicolás, Nuevo León.

Según lo que indicó el presentador, esto provoca que no pueda viajar al extranjero, lo cual hará que pierda su más reciente oferta de trabajo en Estados Unidos,

El actor lamentó que mientras algunas personas no quieran recibir la vacuna, a él no le permitan adquirirla e incluso hizo una encuesta entre sus seguidores para saber si estaba bien que no lo hayan inyectado.

“Tengo que trabajar para mantener a todos mis hijos. Pero estuve hoy y tenia el tiempo de hacerlo como todo ciudadano”, dijo.

Ante la negativa, el conductor dijo estar pensando en pagar por la fórmula; sin embargo, no hay un mercado legal en México para hacerlo, debido a que el monopolio de la aplicación en el país pertenece al Estado.

Además de esto, el artista se enfrentaría al riesgo de adquirir una vacuna falsa, ya que en febrero y abril se encontraron lotes de fórmulas fraudulentas.

Inclusive, el pasado viernes la Cofepris alertó a la población sobre comprar o comerciar con presuntos fármacos contra el coronavirus, debido a que estos podrían ser riesgosas para la salud.

A finales del 2020, De Nigris fue portador del virus, tras lo cual tuvo que recibir oxigenación auxiliar y además padeció de síntomas relativamente graves de la enfermedad. Pese a que se recuperó, tuvo secuelas que siguió reportando en el mes de febrero.