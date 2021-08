Afirma Adrián Oseguera tener visión y carácter para cualquier cargo

MADERO.- El alcalde de Ciudad Madero, Adrián Oseguera Kernion afirmó que no lo distrae la posibilidad de ser candidato de Morena a la gubernatura de Tamaulipas el próximo año.

“Muchos compañeros están platicando conmigo y en eso estamos, en pláticas, pero ahorita no me distrae nada, estoy concentrado 100 por ciento en Ciudad Madero”.

Al reanudar actividades, dijo que tiene el carácter y la visión para desempeñar otro cargo, pero “estoy concentrado y son tantas las problemáticas que me voy a concentrar y ya el destino dirá”.

Al supervisar el mejoramiento de la imagen urbana en la colonia Unidad Nacional, detalló que su prioridad es cumplirle a todos los maderenses, “a mi no me distrae ningún puesto, nada, estoy concentrado 100 por ciento a Ciudad Madero, no me gusta adelantarme a las cosas, me gusta ser prudente, todo a su tiempo, siempre”.

A través de redes sociales, se han publicado encuestas en el que ubican a Oseguera Kernion como uno de los aspirantes mejor calificados para ser postulado por Morena en el 2022.

“Para que pasen esas cosas, primero, tenemos que tener los pies en la tierra, no me mueven esas cosas, necesitan pasar muchas cosas, pensarlo muy bien porque son muchas cosas a pensar y no son cosas a la ligera”.

El mandatario afirmó tener amigos en todos los partidos (PRI, PAN, PRD), no sólo en Morena, “pero seguiré concentrado en Madero”.

Por Oscar Figueroa

La Razón