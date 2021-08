Grupo Modelo somete a tienditas con pedidos de abarrote para surtir cerveza

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La Cámara Nacional del Comercio en Pequeño, dio a conocer que la marca cervecera Grupo Modelo somete a las tienditas con pedidos de abarrotes para poder surtirles cerveza, de otra manera no podrán adquirirla.

El titular de la CANACOPE Tampico, Jesús Carballo Martínez mencionó lo anterior, luego de que socios de la cámara se quejaran por las pérdidas económicas económicas están teniendo.

“Grupo Modelo se ha metido a vender otros productos, leche, refresco, abarrotes y cuando te hacen el pedido de cerveza si no les compras todo lo que te ofrecen no te venden el producto, han venido varios socios diciendo que han dejado de vender porque hacen el pedido y no llegan”.

Esto ha provocado pérdidas importantes en su economía, pues la cerveza es un producto muy vendido y con la temporada vacacional es cuando mayor venta esperaban tener.

Carballo Martínez, argumentó que en la cámara no pueden hacer algo al respecto, ya que se trata de un contrato con una empresa privada, misma que los dueños de misceláneas han firmado, por lo que tendrán que buscar una solución así sea de manera legal.

“Ahí uno no puede intervenir porque es empresa privada y ahí hicieron un arreglo, tendrían que entrar a una cuestión legal, uno me pregunta: ¿qué hago?, como tu te comprometiste a algo tienes que ver que hacer. Son arreglos que ellos hacen”.

Por Javier Cortés/La Razón.