Héctor Garza: Seré gobernador

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Héctor Garza González confirma que buscará ser el candidato de Morena en el 2022 y va más allá: apuesta a que será el gobernador de Tamaulipas.

Pero antes, para encarar el proceso interno, les pide a los demás aspirantes de su partido que privilegien los intereses del estado por encima de los personales.

“Es necesario ceder parte de nuestras aspiraciones, de nuestras egolatrías para atender la dimensión del proyecto social”, afirma en una entrevista en la que no se guarda ningún cuestionamiento para otros militantes y simpatizantes que también han levantado la mano para ser tomados en cuenta.

“No traen luz”, responde a botepronto el actual titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Economía.

Muy pronto Morena deberá elegir a su candidato para el 2022, ¿le interesa?

Definitivo, claro, es un sueño largamente acariciado en mi vida, desde antes de que tú nacieras yo ya tenía en mi vida el objetivo definido y diseñado que había que gobernar mi estado. Desde los 17 años, tengo 45 años de buscar ese sueño largamente y de acrisolarlo todos los días, por eso me atrevo a decirles que tarde que temprano, vas a tener un amigo gobernador.

¿Se siente entre los aspirantes más fuertes?

No es que me sienta, me defino como un hombre comprometido con el proyecto político del presidente López Obrador, un hombre comprometido con una nueva manera de ejercer un encargo. Si este estado ha transitado en los últimos 24 ó 30 años entre dejos de deshonestidad y de funcionarios públicos corruptos, este estado necesita un nuevo rostro, necesita un nuevo hombre o mujer que encause con honestidad los destinos de la administración pública, no podemos dejar que sigan pensando que todos los tamaulipecos somos corruptos, no todos somos corruptos, la inmensa mayoría somos hombres honestos, soy un hombre convencido que la honestidad debe ser el valor fundamental en el quehacer público.

¿Cómo ve a los otros aspirantes?

En un cuarto oscuro, no traen luz y yo me imagino que lo primero que deben hacer es buscar a Diógenes a ver si les encuentra la lamparita, todo mundo tiene derecho a aspirar, eso es incuestionable innegable, pero que tengan la brújula exacta para poder aspirar a gobernar un estado como Tamaulipas, dista mucho de la aspiración natural que tengan todos, en mi caso los conozco a todos, no tengo la menor duda que los conozco en el quehacer publico, y si a eso me puedo referir, está bien…

¿No les ve opciones?

Bueno ahí están todos, no les veo la mejor capacidad que eso es diferente, pero ahí van, ahí están, no todos son de Morena, eso hay que decirlo, y también que vengan a decirlo: ‘No soy de Morena’ , que vengan y que digan ‘yo soy externo’, que nos enseñen las credenciales, y luego está bien que aspiren, está muy bien y lo único que no anden saludando con sombrero ajeno, y si son un poquito transparentes que nos digan de dónde sacan recursos para luego andarse promoviendo, porque luego traen promotores muy buenos…

¿Empresarios…?

Yo quisiera que fueran empresarios, pero son otro tipo de gente, ahí le inducen, le suben la mecha, pero está bien, qué bueno que ya les dio amor al partido, ya lo traen, y va a ser contraproducente para sus promotores, porque piensan que los van a bajar, hay gente que sí somos serios, que sí tenemos la definición diferente de lo que es política.

¿Las encuestas la parecen bien como método de selección?

Sí, es lo que diga el Comité Ejecutivo Nacional, lo que diga nos vamos ubicar en ese escenario.

Pero hay quien opina que el presidente es el que va a elegir al candidato…

El presidente López Obrador es un hombre de Estado, quienes se atrevan a enjuiciar en ese escenario no conocen al presidente o se sienten en desventaja porque como no lo conocen, quieren aducir designios que no son concebibles, yo conozco al presidente, algunos días almorcé, comí, cené en su espacio, miles de kilómetros recorridos, miles, años de lucha, es un hombre sensato y políticamente es un hombre congruente, las decisiones de partido se toman hacia el interior de partido y no tengo la menor duda de que el presidente del Comité Ejecutivo Nacional también es un hombre cuerdo, valorará y sopesará en su momento los tiempos de Tamaulipas y de cualquier estado, el tendrá en sus manos y el Consejo político Nacional, ellos valorarán en su momento qué es lo que más le puede ayudar a Tamaulipas a transitar los momentos políticos que se avecinan, pero el presidente es un referente, para mí es mi hermano mayor en la lucha, es un referente nacional que tenemos, y no nada más eso, es el último de los grandes líderes que ha tenido este país en los últimos cien años que ha demostrado congruencia entre el decir y el hacer.

¿Ha hablado con él recientemente sobre el proceso electoral que viene en Tamaulipas?

No.

¿No hace falta?

No, yo soy un funcionario público y sábados y domingos los dedico a estar en Tamaulipas de lunes a viernes, en la Ciudad de México y sábados y domingos en Tamaulipas, y sábados y domingos él anda en gira en otros estados, entonces de lo único que hablo con él es de la administración publica federal y le doy cuenta y razon, de lo demás no tengo porque hablarlo cuando un día le dije que mi sueño estaba lárgamente acariciado desde la mocedad de mi vida.

¿Y qué le dijo?

Que tenía todo el derecho en aspirar, lo demás para qué te digo…

¿Y cómo le van a hacer para que la selección de candidato no se convierta en un caos, como ocurrió en otros estados?

Respetando, qué significa respeto, cual es la base de respeto entre seres humanos, es una: reconocerse, qué significa reconocernos, volver a conocernos, y al volvernos a conocer, entenderemos a cuáles son nuestra fortalezas, nuestras debilidades, yo creo que estamos en ese camino, estamosen ese proceso, y hacia el interior de Morena en Tamaulipas, considero que ha habido la sapiencia para entender y dimensionar por nuestros compañeros que hay decisiones que les corresponden a ellos hacia el interior del partido y hay otras que no les corresponden porque hay un órgano jurisidiccional superior, si es así, no tengo duda que al paso del tiempo vamos a ser el partido hegemónico en Tamaulipas, no nada más por posiciones políticas, no, que seamos el partido hegemónico que logre acrisolar las esperanzas y los sueños de los tamaulipecos, porque este partido es un partido en movimiento, lo tenemos que construir todos los ciudadanos, los militantes, fundadores, simpatizantes, todos tienen que caber aquí, nosotros tenemos una fundación que la voy a dar a conocer, en la que me están invitando que se llama “Por amor a Tamaulipas”, por amor a Tamaulipas tenemos que entender todos que es necesario ceder parte de nuestras aspiraciones, de nuestras egolatrías para atender la dimensión del proyecto social.

Tras los resultados del 2021, ¿Morena tiene la victoria segura?

No todas las victorias son para siempre ni todas las derrotas son totales, las victorias se construyen día a día con el sacrificio sublime, entero y certero de los hombres convencidos que para lograr la victoria se tiene que sumar y multiplicar, la derrota se asoma en los seres humanos cuando no entienden que la solidaridad debe ser el arma fundamental en el quehacer político. Quienes piensen que asegurado está el triunfo están cometiendo un error, como ya lo cometieron los compañeros de los otros partidos porque pensaban que el 21-1 era permanente.

Tenemos que trabajar, sin desmayo, trabajo con una divisa: la generosidad en el proyecto por encima de diatribas personales, es importante hacer sentir que la política esta sustentada en pasiones, la política se hace con pasiones, pero de las pasiones que guíen al ser humano.

¿Cómo ve una posible alianza PRI-PAN?

Como un par de nubes negras que no traen agua, qué traen, aparte de cinismo, qué bueno que ya se juntaron siempre les decíamos que eran los mismo, qué bueno, pero aparte les vamos a dejar nada más el carcajo, porque la gente abajo no los quiere.

POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES

Expreso-La Razón