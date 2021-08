Podría ser Islandia la punta de un continente hundido

ISLANDIA.- Islandia puede ser el último remanente expuesto de un continente del tamaño de casi Texas, llamado Islandia, que se hundió bajo el Océano Atlántico Norte hace unos 10 millones de años, según una nueva teoría propuesta por un equipo internacional de geofísicos y geólogos.

La teoría va en contra de las ideas de larga data acerca de la formación de Islandia y el Atlántico Norte, pero los investigadores dicen que la teoría explica tanto las características geológicas del fondo del océano y por qué la Tierra la corteza ‘s por debajo de Islandia es mucho más gruesa de lo que debería ser.

Expertos externos no afiliados a la investigación dijeron a WordsSideKick.com que son escépticos de que Islandia exista según la evidencia recopilada hasta ahora.

Aun así, si los estudios geológicos prueban la teoría, la idea radicalmente nueva de un continente hundido podría tener implicaciones para la propiedad de cualquier combustible que se encuentre debajo del lecho marino, que según el derecho internacional pertenece a un país que puede demostrar que su corteza continental se extiende tan lejos.

“La región que tiene material continental debajo, se extendía desde Groenlandia hasta Escandinavia”, dijo Gillian Foulger, autora principal de “Islandia “, un capítulo del nuevo libro “In the Footsteps of Warren B. Hamilton: New Ideas in Earth Science”. (Sociedad Geológica de América, 2021) que describe la nueva teoría.

“Una parte del oeste y el este se ha hundido por debajo de la superficie del agua, pero sigue estando más alta de lo que debería … Si el nivel del mar bajara 600 metros [2000 pies], veríamos mucha más tierra por encima de la superficie del océano “, dijo Foulger, profesor emérito de geofísica en la Universidad de Durham en el Reino Unido, a WordsSideKick.com.

Continente perdido

La región del Atlántico Norte fue una vez tierra completamente seca que compuso el supercontinente de Pangea desde hace unos 335 millones a 175 millones de años, dijo Foulger.

Los geólogos han pensado durante mucho tiempo que la cuenca del Océano Atlántico Norte se formó cuando Pangea comenzó a romperse hace 200 millones de años y que Islandia se formó hace unos 60 millones de años sobre una columna volcánica cerca del centro del océano.

Pero Foulger y sus coautores sugieren una teoría diferente: que los océanos comenzaron a formarse aproximadamente al sur y al norte, pero no al oeste y al este, de Islandia cuando Pangea se disolvió. En cambio, escribieron los geólogos, las áreas al oeste y al este permanecieron conectadas con lo que ahora son Groenlandia y Escandinavia.

“La gente tiene esta idea sumamente simplista de que una placa tectónica es como un plato de comida: simplemente se divide en dos y se separa”, dijo Foulger. “Pero es más como una pizza, o una obra de arte hecha de diferentes materiales – algo de tela aquí y algo de cerámica allá, de modo que las diferentes partes tienen diferentes puntos fuertes”.

Según la nueva teoría, Pangea no se dividió limpiamente, y el continente perdido de Islandia permaneció como una franja ininterrumpida de tierra seca de al menos 200 millas (300 kilómetros) de ancho que se mantuvo por encima de las olas hasta hace unos 10 millones de años, Foulger dicho. Finalmente, los extremos este y oeste de Islandia también se hundieron, y solo quedó Islandia, dijo.

La teoría explicaría por qué las rocas de la corteza debajo de la Islandia moderna tienen un grosor de aproximadamente 40 km (25 millas) en lugar de aproximadamente 8 km (5 millas), lo que se esperaría si Islandia se hubiera formado sobre una columna volcánica, dijeron los geólogos.

Foulger y sus colegas estimaron que Islandia alguna vez se extendió sobre más de 230,000 millas cuadradas (600,000 kilómetros cuadrados) de tierra seca entre Groenlandia y Escandinavia, un área un poco más pequeña que Texas. (Hoy, Islandia mide alrededor de 40,000 millas cuadradas, o 103,000 km cuadrados).

Sugirieron que también había una región contigua de tamaño similar, que formaba la “Gran Islandia”, al oeste de lo que ahora es Gran Bretaña e Irlanda. Pero esa región también se ha hundido bajo las olas, dijeron.

CON INFORMACIÓN DE VANGUARDIA