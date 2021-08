¿Continuará impunidad?

TAMAULIPAS.- La primera consulta popular de la historia organizada por el INE quedó, como se auguraba, muy por abajo del 40 por ciento exigido por la ley para alcanzar el carácter de vinculante, sin embargo, el hecho de que más de seis millones de ciudadanos acudieran a votar para pedir al gobierno llevar ante la justicia a cinco expresidentes, es suficiente para que se emprendan acciones de enjuiciamiento.

Como afirman los adversarios de AMLO, no se necesita consultar a nadie para aplicar la ley, pero tampoco se puede ignorar la petición de los votantes que participaron en la elección del domingo a expresar que si están de acuerdo en que se proceda legalmente contra de aquellos mandatarios que, al amparo del poder, cometieron o solaparon crímenes de Estado o incurrieron en actos de corrupción.

Bajo esas circunstancias, no sorprendería que integrantes de los colectivos de víctimas de la guerra sucia y otros asesinatos, casos concretos los de las matanzas de Aguas Blancas, Acteal y Ayotzinapa, aprovecharon para denunciar y presionar al gobierno del presidente López Obrador a abrir o seguir adelante los procesos judiciales que están en marcha para castigar a quienes resulten responsables e impedir que los delitos que cometieron vayan a quedar impunes.

A diferencia de otros países de América Latina, México sigue siendo uno de aquellos en el que los que los ex presidentes corruptos son intocables. Por el caso de la constructora brasileña Odebrecht, por ejemplo, tres ex presidentes latinoamericanos han sido apresados, los peruanos Keiko Fujimori, Ollanta Humala, junto con su esposa, Nadine Heredia, y Alejandro Toledo, a quien se acusa además por lavado de más de 20 millones de dólares.

El ex presidente de Guatemala, Álvaro Colom, fue a prisión por negocios turbios en el sistema del transporte, Antonio Saca González, de El Salvador, por desvío de 246 millones de dólares y lavado de dinero, el panameño Ricardo Martinelli, por espionaje telefónico, Rafael Callejas, de Honduras, por sobornos a la FIFA, Mauricio Funes, salvadoreño, por peculado y enriquecimiento ilegal.

Corrieron igual suerte Alberto Fujimori y Alan García, este se suicidó antes de ser aprehendido, por actos de corrupción, entre otros ex mandatarios. En nuestro país, en cambio, Vicente Fox, además de defraudación fiscal por 16 millones de pesos, aceptó públicamente haber cometido fraude electoral en la elección presidencial de 2006 para impedir la llegada de López Obrador a la Presidencia, Felipe Calderón Hinojosa, por presuntos sobornos de Odebrecht, corrupción en una filial de Iberdrola, conflicto de intereses, fraude electoral y complicidad de su gobierno con el narco, y de Peña Nieto, hay evidencias de que recibió más de diez millones de dólares de soborno para su campaña electoral, lamentablemente, ninguno de ellos ha sido apresado.

A Ernesto Zedillo por el caso de Fobaproa mediante el cual el elevado costo económico del rescate de la banca se cargó a los contribuyentes y a Salinas de robo de la partida secreta y protección a las fechorías de su hermano Raúl.

¿Continuarán siendo intocables los ex presidentes corruptos mexicanos? No se sabe, pero salta a la vista que, si López Obrador no acaba con la impunidad de sus ex antecesores, será muy complicado que quienes releven al tabasqueño en la Presidencia en el 2024 o en el 2022, si prosperara la revocan de su mandato, castiguen a los ex gobernantes.

Primero porque será muy difícil que la coyuntura histórica que se vive con la llegada del nativo de Macuspana a Palacio Nacional se repita pronto en el futuro y segundo porque, si AMLO no enjuicia a ninguno de sus antecesores, el PAN y el PRI, como ya lo hicieron en el pasado, jamás juzgarán a sus compañeros de partido.

Si, por el contrario, el tabasqueño encarcela a uno de los ex, pasará a la historia y el pueblo le daría la oportunidad, no solamente de perdonarle todo, sino asimismo que, que sea otro militante de la 4T el que el asuma las riendas del país al término de la actual gestión.

De lo contrario, la continuidad morenista estará amenazada Ahora una noticia alarmante. Se afirma que la mitad de la población de Villa Cuauhtémoc, municipio de Altamira, se encuentra contagiada de Covid 19, que de ser veraz indicaría los graves riesgos que todos estamos de padecer en los próximos meses a causa de la tercera ola del coronavirus.

No obstante la gravedad del caso, da la impresión de que son muchos aún a los que no les importan los miles de decesos ni de contagiados, pues siguen sin respetar las restricciones sanitarias.

ENROQUE / JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ