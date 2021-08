Gaseros son denunciados por no abastecer el insumo

MÉXICO.- Ante el paro de labores que iniciaron gaseras en distintas entidades del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció tres medidas para atender la problemática, entre ellas, denunciar a quienes incumplan con el abastecimiento del insumo.

En su conferencia en Palacio Nacional, el mandatario aseguró que “afortunadamente” la protesta de gaseros sólo se da en la Ciudad de México, el Estado de México e Hidalgo, por el tope al precio de venta del Gas Licuado de Petróleo (GLP) que aplicó el Gobierno federal con el objetivo de frenar abusos a consumidores.

Así, ante esta situación, el mandatario enumeró las tres acciones del Gobierno federal ante la protesta de los gaseros, y las cuales son las siguientes:

Garantía del abasto de gas

Posibles denuncias contra nieguen el abasto

Seguridad a distribuidores para surtir el insumo

“Frente a esta protesta de gaseros estamos tomando las medidas que corresponden en 3 direcciones: uno, garantizar el abasto del gas a los pobladores de la CDMX, del Valle de México y Pachuca, Hidalgo, porque no es un asunto nacional, afortunadamente, todo esto porque se habló de que era un paro nacional y se difundió mucho en ese sentido. Ya estamos viendo cómo garantizamos el abasto en una situación de emergencia”, comentó.

En torno al análisis de posibles denuncias, desde distribuidores hasta comisionistas, por el incumplimiento del abasto, López Obrador aclaró que esto es porque el gas LP es un insumo fundamental para la ciudadanía.

El mandatario agregó que el Gobierno federal sostendrá un diálogo con distribuidores y comisionistas para ofrecer garantía de seguridad con la intervención de la Guardia Nacional, a fin de protegerlos y garantizar el abasto de gas LP.

Ayer, Jaref Sainz, coordinador Nacional de Alianza de Autotransportes y Anexas de México (ACME), afirmó que por su parte no se está en contra de la medida anunciada por el Gobierno federal, pero pidió se les tome en cuenta para determinar el costo del insumo.

La situación que se vive en este momento, prácticamente en toda la República, es que no estamos en contra de que el señor presidente de la República regularice el precio, lo que sí estamos en contra es que se alimente a los grandes monopolios que toda la vida han vivido de la mano trabajadora de todos los compañeros y que el gobierno no voltee a ver esa situación, que no va alcanzar a dar de comer a todas las familias que no va alcanzar para volver a trabajar y que estos grandes monopolios es lo que quieren”, dijo.

