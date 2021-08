Magistrados del TEPJF removieron de la presidencia a José Luis Vargas

MÉXICO.- Por unanimidad de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó la remoción de José Luis Vargas como presidente del organismo electoral y en su lugar nombró a Reyes Rodríguez Mondragón.

La sesión pública de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se reanudó este miércoles sin la presencia de los magistrados José Luis Vargas ni Mónica Aralí Soto.

Lo anterior después que la magistrada Janine Otálora anunciara la reanudación de la sesión en su calidad de Presidenta por el ministerio de ley.

Les comparto la convocatoria por la que, en mi calidad de Presidenta por ministerio de ley, se reanuda la sesión pública virtual del @TEPJF_informa pic.twitter.com/ZNvsPxtSsq — Janine M. Otálora (@JanineOtalora) August 4, 2021

La mayoría de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pidieron que se incluya en la orden del día la discusión sobre el desempeño de la Presidencia dicha institución, encabezada por el magistrado José Luis Vargas.

Lo anterior fue a petición del magistrado Felipe de la Mata, quien solicitó que analizar del desempeño de Vargas Valdez durante la sesión pública de este miércoles.

#OJO ¿Qué tal lo que está pasando en la sesión del Tribunal Electoral? El magistrado Felipe de la Mata plantea incluir, en el orden del día, que se aborde en la sesión pública del @TEPJF_informa el trabajo del magistrado presidente, José Luis Vargas. pic.twitter.com/niLlHFAvyW — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) August 4, 2021

“Solicito someter amablemente a los integrantes del pleno en esta misma sesión pública, el punto relativo al análisis del las funciones y desempeño de la Presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, detalló De la Mata, citando artículos Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Esta petición fue apoyada por los magistrados Felipe de la Mata, Janine Otálora, Reyes Rodríguez, Felipe Fuentes e Indalfer Infante, mientras que en contra se manifestaron el propio José Luis Vargas y Mónica Soto.

Ante tal propuesta, el magistrado presidente del TEPJF refirió que dicho punto del día “no está a consideración de este Pleno”, sin embargo los magistrados inistieron en que se ponga el tema en la agenda.

Vargas Valdez pidió a los magistrados que están en su contra estar a la “altura de su investidura” y los acuso de intentar promover un “golpe de estado” a su gestión.

“Les quiero pedir de la manera más atenta y más respetuosa que están a la altura de su investidura constitucional, que no estén intentando o provocando un golpe de Estado porque sencillamente no existe esa atribución para pretender evaluar a la pPresidencia y para pretender ocupar la posición que hoy tengo como presidente y de la cual ustedes recordarán que me eligieron para esta función”, reviró.

#IMPORTANTE Esta es la respuesta del Magistrado presidente, José Luis Vargas, al punto propuesto por el Magistrado Felipe de la Mata, quien pone incluir en el orden del día analizar el trabajo del magistrado presidente. En breve más en https://t.co/BjdELZkpfR pic.twitter.com/G2oK9cM6W7 — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) August 4, 2021

José Luis Vargas advierte que no renunciará a la Presidencia del TEPJF

Ante la insistencia de incluir en la sesión de este miércoles el análisis de su gestión José Luis Vargas dejó en claro que no lo haría, e incluso que no renunciará a la presidencia del TEPJF.

“No está en mi intención renunciar, si ustedes desean evaluarme y desean presentar su evaluación por escrito la recibiré y leeré con mucho detenimiento para mejorar las funciones de este tribunal”, adujo.

“Les volvería a pedir que mediten o que ponderen no generar una crisis constitucional en este momento al país, a la República y al sistema electoral mexicano, que nos aboquemos a estudiar los asuntos, y a votar los asuntos estrictamente jurisdiccionales”, señaló.

“No voy a poner el punto a consideración ya se los dije, creo que insistir es desgastar a la justicia, obstruir a la justicia en torno a los asuntos que hoy están listados. Les pido de la manera más rsutosa que nos aboquemos a los asuntos listados en esta sesión”, explicó.

Tras algunos minutos de discusión, el magistrado presidente del Tribunal Electoral suspendió la sesión pública de forma abrupta.

Y así, el Magistrado presidente José Luis Vargas finalmente determinó la suspensión de la sesión pública. Decreta receso y se definirá en privado la petición del Magistrado De la Mata. pic.twitter.com/pJGhsows1p — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) August 4, 2021

La magistrada Jeanine Otálora dio a conocer un oficio en donde se solicita a José Luis Vargas la reanudación de la sesión para desahogar todos los asuntos del día, calificando el receso impuesto como injustificado.

Oficio mediante el cual, cinco integrantes del pleno de la Sala Superior del @TEPJF_informa , solicitamos se reanude la sesión pública pic.twitter.com/APVYXUyViv — Janine M. Otálora (@JanineOtalora) August 4, 2021

CON INFORMACIÓN DE LÓPEZ DÓRIGA