Novia de Sammy solo estaba con él por interés: Miguel Luis

MÉXICO.- Uno de los grandes amigos que tenía Sammy era el también comediante Miguel Luis, quien se dio a conocer en uno de los programas de Eugenio Derbez.

Cuando Sammy estaba internado en el hospital a causa de covid, Miguel Luis relató que desconocía el paradero de su gran amigo, pese a ser muy cercanos.

“Yo quisiera saber dónde está. No sé qué es lo que pasa, yo quiero saber dónde está mi compañero y en qué hospital, porque yo nomás tengo entendido que está en Colima”

Ahora, Miguel Luis indicó que siente mucho coraje hacia Zuleika Graza, pues afirma que ella solo estaba con Sammy por interés.

En una entrevista para una revista confesó que no le gustaba que su compañero fuera pareja de Zuleika y reveló que le daba gusto que no se hubieran casado, aunque ya vivían juntos en Colima.

“Esa mujer no le servía para nada, nada más se fue con ella a Colima para que le quitara la vida. Él estaba muy bien, no tenía nada. ¿Por qué ella no se fue al hospital si tenía el mismo problema? Ella también tenía Covid y no le pasó lo que a él”, expresó Miguel Luis.

Por otro lado, Eugenio Derbez coincidió con Miguel Luis y asegura que Zuleika desapareció luego de que Sammy fuera hospitalizado.

