¿Qué dice la numerología de tu celular?

ESTADOS UNIDOS.- La numerología consiste en un conjunto de creencias que se basa en evidenciar la relación oculta entre, como dice su nombre, los números, los seres vivos y las fuerzas físicas o espirituales que existen. El origen de este método se remonta a los estudios de las primeras personas especialistas en matemáticas, aunque poco tiempo después dejó de considerarse un área científica y pasó a formar parte de discursos como el de la astrología.

Sin embargo, hay muchas personas que confían en este tipo de datos, pues los números son un concepto perfecto para investigar las vibraciones escondidas en los códigos que forman parte de nuestra cotidianidad. Son estas cifras las que, además de tener una influencia directa en las personas, están relacionadas con la naturaleza; por lo que no deben reducirse únicamente al ámbito matemático, sino que deben interpretarse con base en lo que sucede dentro del universo.

¿Qué dice de ti tu número celular?

Aunque uno de los números más personales que tenemos es nuestra fecha de cumpleaños, puede que otra de las cifras más importantes en nuestra vida sea nuestro número de teléfono, específicamente el de nuestro celular. A través de este medio nos comunicamos con nuestros seres queridos o nuestros equipos de trabajo todos los días, lo que implica un intercambio de energías y a partir de ahí se puede establecer una relación con la numerología.

Si sumamos las cifras de nuestra fecha de nacimiento, podemos obtener nuestro número de camino de vida y, si aplicamos lo mismo con nuestro número celular, puede que descubramos mucho más de lo que esperamos. Para poder lograr obtener la cifra correcta, lo único que debes hacer es sumar cada cifra por separado. Es decir, si tu número de teléfono es 123456789, lo que debes hacer es sumar 1+2+3+4+5+6+7+8+9. El resultado es 45, por lo que ahora deberás sumar 4+5. Tu resultado final es 9. Encuentra el significado de la cifra en los párrafos siguientes y descubre cómo puedes comunicarte mejor.

¿Qué significan los números del 1 al 9?

– Número 1: Está directamente relacionado con energías de liderazgo. Podrás lograr una comunicación sólida y directa en el mundo de los negocios. También será excelente para brindar ayuda o algún tipo de información.

– Número 2: El número utilizado por las personas pacificadoras y negociadoras. La energía de esta cifra ayuda a que tus proyectos tengan un objetivo preciso. Funciona a la perfección si te dedicas a las finanzas.

– Número 3: Energía persuasiva e ideal para las personas extrovertidas que desean compartir su optimismo con las demás. El número perfecto para ti si te dedicas a las artes.

– Número 4: Significa trabajo duro. No sueles mantener llamadas de larga duración porque valoras el tiempo, por lo que también representa que eres una persona tan honesta como directa.

– Número 5: Tienes una energía creativa y adaptable. Esta cifra armoniza bien con tus actividades si mantienes la aventura, la versatilidad y el movimiento.

– Número 6: Asociado al cuidado personal y social. Será tu mejor aliado para transmitir amor, compasión y para ayudar a otras personas a sanar.

– Número 7: Enfocado en descubrir los misterios del universo. Eres una persona que no recibe muchas llamadas y que usa el celular para lo estrictamente necesario.

– Número 8: Codiciado por empresarios y ejecutivos. Relacionado directamente con el símbolo del infinito, este número es sinónimo de poder, recompensa y reconocimiento.

– Número 9: Este número refleja que no lucras con las cosas, pues te concentras en tener un crecimiento espiritual. Eres una persona que suele atraer cosas positivas, a pesar de las dificultades.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO