Reaparece la novia de Sammy Pérez y responde criticas

MÉXICO.- Luego de que se diera a conocer la muerte de Sammy Pérez, su pareja, Zuleika Garza, brilló por su ausencia y comenzó a especularse que había huido con las tarjetas bancarias del actor, incluso, Eugenio Derbez aseguró que la joven había abandonado al actor en el hospital, sin embargo, reapareció para aclarar la situación y reveló lo que realmente está pasando con el dinero de Sammy.

Fue a través del programa Es Show de Multimedios donde “Zuli” se comunicó vía telefónica para desmentir los señalamientos de Eugenio Derbez y aseguró que no huyó con el dinero de Sammy, además, enfatizó que está en Colima cuidando de su familia luego de haber estado aislada por indicaciones médicas, ya que al haber estado en contacto con Sammy y se puso en cuarentena para descartar el contagio.

Sobre las tarjetas bancarias de Sammy, Zuleika Garza aseguró que ella no las tiene en su poder pues se las entregó a Daniel Pérez, quien es sobrino de Sammy, además, aseguró que tiene fotografías, videos y hasta documentos que demuestran que las entregó, los cuales, haría públicos en caso de que continúen los ataques en su contra. Cabe, mencionar que en el programa “Chismorreo” de Multimedios ya se presentó uno de los videos donde se entregan las tarjetas al sobrino de Sammy.

“Estoy destrozada, primero quiero aclarar que yo no he huido, no me he escondido, estoy en Colima. El sobrino de Sammy Pérez, Daniel Pérez y Jessica Pérez han dicho que yo me fui con las cuentas bancarias, ahí está el video donde les envié las cosas, no lo abandoné, estuve en aislamiento como me dijo el doctor”, fueron las palabras de la pareja de Zuleika Garza en el programa antes mencionado.

Se lanza contra Eugenio Derbez

En entrevista con algunos medios, el actor, comediante y productor, Eugenio Derbez, reveló que ayudó a Sammy “hasta el último día” y aseguró que se queda tranquilo con lo que hizo por el actor, con quien trabajó muchos años en diferentes proyectos, además, confirmó que Zuleika Garza internó a Sammy, pero cuando se enteró cuál era el monto de la deuda en el hospital “abandonó a Sammy y desapareció”, sin embargo, Zuleika Garza salió a dar la cara ante estos señalamientos y se lanzó contra Eugenio Derbez.

La joven aseguró que, para empezar, no conoce en persona a Eugenio Derbez y dejó en claro que el productor no envío a ninguna persona para ayudar a Sammy o a la familia como él lo ha dicho, además, mencionó que la única forma en la que sabía era por ella y los sobrinos de Sammy le informaban sobre el estado de salud del comediante.

Pide que paren los ataques

Zuleika Garza mencionó que decidió dar la cara ante los ataques porque están destrozando a sus hijos y a sus padres con todo lo que se dice de su persona, incluso, reveló que, ha estado recibiendo fuertes amenazas y asegura que investigaron la dirección en la que vive su madre, por lo que se mostró preocupada por lo que les pueda pasar y aprovechó para hacer responsable a todas las personas que la han calumniado.

¡EN EXCLUSIVA! Zuli vía telefónica en #EsShow aclarado todos los detalles sobre la polémica de 'Sammy' ➡️ https://t.co/Ldy2UsFfcw pic.twitter.com/OcYDlg7ITf — multimedios tv (@multimediostv) August 4, 2021

CON INFORMACIÓN DE HERALDO DE MÉXICO