Terrenos de playa Miramar serán “fiados” a empresarios

TAMAULIPAS.- El Gobierno de Tamaulipas y el de Ciudad Madero, darán facilidades a empresarios locales para que compren los cinco terrenos que fueron recuperados a inicios del 2021.

La propuesta consiste en que inversionistas ejecuten los proyectos, ya sea torres de condominios o comercios y en cuatro años empezarían a pagar los predios, explicó el alcalde, Adrián Oseguera Kernion.

Explicó que la carretera TAM Bajío, generará la llegada de un millón 200 mil turistas más a la región y Playa Miramar será beneficiada, por tal motivo se necesita una mayor infraestructura de hospedaje, debido a que en la zona solamente se cuentan con cinco mil cuartos.

“La construcción de la carretera iniciará el 14 de septiembre, estamos viendo traer y convencer a los empresarios locales para que ellos inviertan en Madero y darles todas las facilidades necesarias”.

Los cinco terrenos que serán desarrollados se localizan entre la Glorieta de Miramar y Plaza Gobernadores, aunque autoridades no descartan recuperar más predios para detonar el llamado máximo paseo turístico de Tamaulipas.

“Se recuperaron propiedades sin llegar a lo legal, se les están dando las facilidades de que construyan y que una vez construido y que empiecen a vender, en cuatro años puedan pagar la propiedad, así de ese tamaño te la pongo, las facilidades que estamos dando, son las facilidades que está dando el Gobierno del Estado, pero va de la mano con el Gobierno Municipal porque todos los permisos son de inmediato”, declaró durante la inauguración de una pavimentación en el fraccionamiento “Carlos Jiménez García”.

Oseguera Kernion, resaltó que existe voluntad política de concretar el desarrollo de Playa Miramar, a la que han llegado más de 225 mil visitantes durante las vacaciones de verano.

“Estamos platicando con los empresarios de la zona para que el día de mañana no digan que no los tomamos en cuenta, al contrario vamos a dar todas las facilidades, tenemos que desarrollar Playa Miramar, siempre pasa que vamos hacerlo y no se logra, pero con esta carretera le va dar un plus y será más atractivo con los inversionistas”.

Con base en datos del Consejo Empresarial de Madero, existen tres proyectos de torres de condominio que se han retrasado por la contingencia sanitaria y económica que causó la Covid-19, el más avanzado es un club de playa que se construye a un costado del hotel Maeva.

Por Oscar Figueroa

La Razón