Cambian de horario el duelo de México vs Japón en Tokio 2020

TOKIO.- El partido de México contra Japón por la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de Tokio cambió de horario.

El encuentro sí se llevará a cabo este viernes 6 de agosto en el Estadio de Saitama, pero dos horas antes de lo previsto.

El Comité Olímpico Internacional (COI) autorizó que se realice a las 18:00 h local de Tokio y 4:00 h tiempo del centro de México.

Pero el México vs Japón no será el único partido que cambie de horario, también lo hará el de Canadá vs Suecia del futbol femenil en el Estadio Internacional de Yokohama.

Originalmente se iba a disputar a las 11:00 h local, pero ante el calor que se prevé se decidió que se realice a las 21:00 h local, 7:00 h tiempo del centro de México.

Estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se han centrado en proporcionar lugares y campos de juego excepcionales para los atletas y han visto increíbles actuaciones deportivas durante los últimos 16 días de competición olímpica”, destacó el COI en un comunicado.

CON INFORMACIÓN DE LÓPEZ DÓRIGA