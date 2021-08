Familiares de Ana Laura la siguen buscando en Altamira

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Los familiares de Ana Laura Loya Hernández de 36 años quien padece esquizofrenia y se encuentra desparecida pidieron a las autoridades de la Fiscalía de Justicia que les permitan ver el cuerpo que se encontró en el basurero de Altamira y agilizar las pruebas de ADN para saber si es su hija.

El señor Jesús Loya Hernández padre de la mujer desaparecida, señaló que fue por medio de redes sociales que se enteró que habían encontrado el cuerpo de una mujer en el relleno sanitario y que ninguna autoridad se comunicó con ellos a pesar de que hay interpuesta una denuncia por desaparición.

En entrevista señaló que ha sido todo un peregrinar acudir a las instancias de Justicia para saber si la mujer hallada corresponde a su hija de 36 años de edad quien lleva desaparecida dos semanas y padece de esquizofrenia.

“Primero fui a la Pedrera, después me mandaron a ciudad Madero posteriormente me regresaron a La Pedrera y me confirmaron que encontraron un cuerpo pero no me permitieron verlo debido al estado de descomposición”

Refirió que para ellos su hija continúa desaparecida ya que no lo dejaron ver el cuerpo.

“Nos confirmaron que se había encontrado un cuerpo el domingo en el basurero de Medrano, pero los policías le dijeron a mi esposa que se tenía que practicar el ADN” dijo

El angustiado padre señaló que ha sido todo un viacrucis primero interponer la denuncia por desaparición de su hija ya que tenían que pasar primero las 72 horas y después tardaron seis horas en poder presentar esta denuncia.

Ahora que ya se encontró un cuerpo, expresó que no le permiten verlo y le indicaron que los exámenes de ADN, van a tardar aunado a que él también se tiene que realizar el análisis

“Las autoridades deben de comprender el dolor que uno siente, pero se burlan de uno porque lo ven humilde”

Reiteró que quiere ver el cuerpo porque piensa que puede identificarla por el cabello, la estatura y la ropa.

“Me dijeron que yo me tenía que esperar de uno a dos días del ADN y luego harán mis análisis” dijo

Además pidió que les permitan ver el video donde se observa que la Policía Estatal Acreditable habló con su hija para confirmar que no fue trasladada a ningún lugar ya que ellos dijeron que Ana Laura los agredió.

Señaló que el cuerpo de la mujer que fue hallada, se encuentra en la funeraria Ramírez en ciudad Madero y él está a la espera de poder verlo para saber si es su hija y en caso de qué lamentablemente así sea, darle sepultura

Y si no es su hija, seguir con la búsqueda esperando hallarla viva.

