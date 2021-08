Si tienes alguno de estos síntomas tu salud mental puede estar en riesgo

MÉXICO.- En la actualidad se ha normalizado mantener una buena salud mental, pues la vida se ha vuelto acelerada y no nos deja tiempo a hacer un alto en el camino para observar qué tal estamos internamente, por lo que cada vez se insiste más en pedir ayuda profesional si crees que la necesitas.

La salud mental incluye el bienestar emocional, psicológico y social, por lo que si no se cuida puede incidir en el pensamiento, en el sentir y actuar en la vida. Las enfermedades mentales son afecciones graves que degeneran en un impacto negativo en las relaciones sociales y, por supuesto, en cómo funcionamos en el día a día si no se atienden.

¿Cómo detectar un problema de salud mental?

– Saber si una emoción es normal o no lo es no es sencillo, pero sí que existen una serie de señales para darte una idea y son las siguientes:

– Cambios en los hábitos alimenticios. Tanto el aumento como la disminución del apetito podrían ser signos de depresión.

– Aislarse de los amigos y la familia, así como dejar de hacer actividades con las que antes se disfrutaba.

– Tener muy poca o ninguna energía.

– Tener un sentimiento de vacío, como de que nada importa.

– Presentar dolores y molestias inexplicables.

– Sentirse sin esperanza e impotente.

– Beber, fumar o incluso tomar drogas más de lo habitual.

– Sentirse extrañamente confundido, olvidadizo, enojado, molesto, preocupado o asustado.

– Experimentar tales cambios de humor que lleguen a afectar a las relaciones con los demás.

– Tener pensamientos y recuerdos que no te puedes quitar de la cabeza.

– Escuchar voces o incluso creer cosas falsas.

– Pensar en hacerse daño a uno mismo o a los demás.

– Ser incapaz de hacer las actividades diarias que se venían desempeñando como llevar a los niños al colegio, ir a trabajar o a clase.

Si tienes o consideras que tienes alguno de estos síntomas, no dudes en buscar ayuda de un psicólogo profesional y tomar terapia o medicamentos si los necesitas. Existen además técnicas de meditación, de relajación y de agradecimiento que pueden ser una ayuda extra.

