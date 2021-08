Las amigas de Santiago

TAMAULIPASSANTIAGO NIETO CASTILLO, es un abogado queretano que roza el medio siglo de edad, siempre es perseguido por la buena fortuna y el escándalo, pues nunca fue un abogado saca copias.

En el 2015, fue nombrado como titular de la Fiscalía Especializada contra los Delitos Electorales, su cargo fue aprobado por el Senado de la República, porque así lo disponía el presidente ENRIQUE PEÑA NIETO.

NIETO está acostumbrado a jugar con juego, siempre está en medio de los escándalos, como cuando pretendió encarcelar al Subsecretario de Gobernación, ARTURO ESCOBAR, por delitos electorales que cometió desde la dirigencia del PVEM.

El Partido Verde es un organismo prostituto que atiende las instrucciones del presidente en turno, como hoy lo hacen con ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

La investigación que hizo contra ESCOBAR y luego contra el vocero del Verde, PABLO ESCUDERO, provocaron que le contestaran con una denuncia ante la PGR, la cual nunca avanzó. Logró encarcelar al ex gobernador de Chihuahua, CÉSAR DUARTE por las triangulaciones de recursos que se hicieron a favor del PRI.

SANTIAGO NIETO es una de las armas más poderosas de la administración federal, el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR acostumbra lanzarlo por delante, ya tiene encarcelados peces grandes, como la ex Secretaria de Desarrollo Social, ROSARIO ROBLES, por la estafa maestra.

SANTIAGO ahora es el poderoso jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera pretende asumir un papel de un funcionario independiente, autónomo en el que no debe rendir a pleitesía a nadie.

Acostumbrado a tomar decisiones sin consultar, lo hizo con EPN y es el mismo problema que seguramente sufrirá la actual administración federal.

Sin embargo, con el tema de Pemex quedó a deber, pues no hay presos por esta estafa, tampoco pudo irse en contra de LUIS VIDEGARAY, el ex Secretario de Hacienda, quien solamente fue inhabilitado, pero se muere de risa por el castigo, pues no creemos que necesite trabajar.

Tampoco pudo reunir pruebas de los delitos cometidos por otros enemigos de la actual administración federal. SANTIAGO NIETO gusta de tener amigas en Tamaulipas y eran famosas sus visitas a ciudad Victoria, para tomar café con una de sus asesoras en la Fepade, pero no terminaron en la integración de ningún expediente contra el PRI.

Ahora el Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera sostiene más encuentros con sus amigas tamaulipecas, como la alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTÍZ y la alcaldesa electa de Nuevo Laredo, CARMEN LILIA CANTUROSAS.

Hablando de Nuevo Laredo, tenemos que el presidente municipal ARTURO SANMIGUEL CANTÚ supervisó en la colonia Hipódromo los trabajos de rehabilitación del subcolector sanitario Anáhuac con lo que se mejorará el sistema de drenaje sanitario en el sector.

SANMIGUEL CANTÚ señaló que esta obra será en beneficio para las más de 2 mil familias que habitan en las colonias Hipódromo, Parque Industrial Río Grande y Longoria; por lo que buscan agilizar los trabajos para evitar molestias a la ciudadanía.

“La obra registra un 75% de avance. Ya se instaló la tubería y falta que se realicen algunas conexiones para proceder a instalar la carpeta asfáltica”, mencionó el edil.

La rehabilitación del subcolector sanitario con tubería de 8, 10, 12 y 18 pulgadas de PVC para alcantarillado y los trabajos incluyen mil 437 metros lineales de rehabilitación de drenaje, que representa una inversión superior a los 10 millones de pesos y se solucionará el problema de brote de aguas.

Bueno, por hoy es todo. Adiós y aguas con los patinazos…

EL PATINADERO / JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ