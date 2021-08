Muere el padre de Galilea Montijo a causa del Covid-19

MÉXICO.- La conductora de Televisa, Galilea Montijo, confirmó durante la emisión en vivo del programa Hoy la muerte de su padre Gustavo Montijo Talamantes a causa de complicaciones derivadas de la Covid-19 este jueves.

Antes de comenzar la sección de espectáculos de la emisión, Galilea tomó la palabra para comunicar a su público la muerte de su padre del que dice guardar pocos recuerdos durante su infancia debido a la ausencia de éste. Sin embrago, compartió sentir tristeza por su partida.

“No es nada fácil porque es un tema muy personal. Como siempre estoy para darles la cara, siempre dando la cara para lo bueno y mal. A pesar de tener pocos recuerdos y vagos con mi papá, me entristece su partida. Hace diez años, él decidió regresar a Guadalajara con mi mamá, yo lo acepté por la felicidad de mi mamá que siempre ha sido mi intención, ver feliz a mi mamá. Dios y la vida me dio la oportunidad de ver por ambos de estar al pendiente de ellos. Y ahora que mi papá se fue me toca ver por mi mamá como lo hice desde el primer momento en el que empecé a trabajar”, expresó Galilea Montijo en medio del llanto.

Galilea Montijo detalló que la muerte de su padre fue a causa del Covid-19 y después de haber luchado 10 días contra el virus estando hospitalizado.

“A todas las familias que están pasando lo mismo, no pierdan la fe en Dios. Mi papá estuvo diez días hospitalizado, él cayó como una víctima más del Covid por esta terrible pandemia. Y ya con las dos vacunas. Por cuestiones de Covid lo incineraron. Yo próximamente estaré con mi familia”, agregó.

La conductora destacó que justo este viernes cumple 10 años de casada con su esposo Fernando Reina, por lo que había preparado una sorpresa para él para celebrarlo junto al cumpleaños de la conductora Andrea Escalona.

“Por otro lado lo que son paradojas de la vida, hoy estoy cumpliendo 10 años de casada y ya le tenía una sorpresa a Fer, la cual decidimos estar con un grupo muy pequeño de gente que queremos mucho, celebrando también el cumpleaños de la Escalona y próximamente pues ya estaré apapachando a mi mamá, que es la que me preocupa porque pues sí está muy mal…”, contó.

