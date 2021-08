Pide AMLO la renuncia de magistrados del TEPJF

MÉXICO.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, pidió que renuncien todos los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), luego del conflicto que derivó en dos Presidencias.

El jefe del Ejecutivo Federal señaló que el conflicto en el Tribunal Electoral debe ser resuelto por los propios magistrados al ser autónomos.

Afirma el presidente López Obrador que, en su diálogo ayer con el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, abordaron la crisis en el Tribunal Electoral. Afirma que 'no se meterán' en el conflicto y que respetarán la autonomía.

“El asunto del Tribunal lo tienen que resolver los magistrados porque es una institución autónoma, entre comillas, porque a todos los magistrados los nombraron los partidos, es en la formalidad, ya ven cómo se simulaba antes”, argumentó.

Ojalá y se arreglen, lo mejor es que renuncien todos y que se limpie ese organismo, que haya una reforma electoral, es lo mismo que requiere el INE, porque está igual. Esto lo hemos dicho durante años”, expuso.

El TEPJF afronta una crisis constitucional porque cinco de los siete magistrados votaron para remover a José Luis Vargas de su Presidencia y reemplazarlo con Reyes Rodríguez Mondragón, quien en teoría terminaría el cargo de cuatro años que inició en 2020.

López Obrador dejó en claro que no mediará en el conflicto que existe en el Tribunal Electoral debido a que tiene que respetar su autonomía.

No nos podemos meter, porque ellos tienen autonomía, y aunque ellos no tengan la arrogancia de sentirse libres, nosotros sí tenemos que respetar las autonomías de los poderes. Tenemos que ser cuidadosos y no tener por qué meternos”, explicó.

El mandatario mexicano arremetió contra dos partidos políticos que nombraron a tofos los magistrados del TEPJF, a quienes les exigió que dieran cuentas ante la sociedad tras el escándalo de los dos últimos días.

“Dos partidos los pusieron (a los magistrados del TEPJF) y ellos deberían salir ahora a explicar cómo propusieron a esas personas, a esos ciudadanos, con esa falta de integridad y de principios”, señaló.

