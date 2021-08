¿Cuándo y dónde ver la Clausura de Tokio 2020?

JAPÓN.- Tras dos semanas intensas, llenas de grandes historias, récords, victorias épicas y ¿por qué no? derrotas increíbles y retiros impensables, los Juegos Olímpicos de Tokio llegan a su fin y aquí te decimos todo lo que debes saber sobre la ceremonia de Clausura.

¿Cuándo?:

8 de agosto 2021

¿A qué hora?

06:00 horas tiempo del centro de México

¿Quién la transmite?

Canal 5, TUDN, Azteca 7, Imagen TV, así como Marca Claro (YouTube) y Claro Sports.

Congratulations from #Miraitowa

A huge thank you to every athlete, fan, medallist, volunteer, and follower who made this day at #Tokyo2020 so special❤️

We can't wait to see you tomorrow for the final day! #UnitedByEmotion pic.twitter.com/6TzHoEFEhn

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) August 7, 2021