Muere de Covid-19 activista antivacunas

ESTADOS UNIDOS.- David Park, gerente de un bar y conocido activista antivacunas, falleció a los 56 años tras contagiarse de covid-19, en el poblado de North Yorkshire, en Reino Unido, a pocas semanas de haber asegurado que no se aplicaría la vacuna contra el coronavirus, por considerar que no había información suficiente al respecto.

En Facebook, el Bar Louis lamentó el fallecimiento de David Parker y confirmó que murió tras haber ingresado al Hospital Darlington por tener síntomas de covid-19.

“Lamentamos enormemente que tengamos que anunciar el fallecimiento de nuestro gerente, David Parker. Estaba siendo tratado por los efectos de covid en el Darlington Memorial Hospital, pero perdió su lucha esta tarde.

“En nombre de toda la familia Louis, ofrecemos nuestro más sentido pésame a su familia y amigos, lo extrañaremos profundamente. David, un hombre pragmático, querría que el espectáculo continuara, así que permanecemos abiertos con el acuerdo de las familias, se anunciará más información a su debido tiempo”, escribió el bar en la red social.

Steve Wignall, uno de sus amigos más cercanos, indicó que la familia de David están impulsando la vacunación contra el coronavirus en el Reino Unido, para evitar que otros también sufran la pérdida de un familiar por covid.

“Pero a pesar de su terrible pérdida, les gustaría que se supiera que están animando a todos a vacunarse porque no quieren que otros sufran como ahora”, dijo al periódico The Sun.

David había sido el gerente muy popular del Club Louis, en Catterick Garrison, North Yorkshire, durante diez años y constantemente publicó en sus rede sociales cientos de mensajes criticando la vacuna, al gobierno y a las empresas farmacéuticas.

De acuerdo con el periódico The Sun, en una de sus publicaciones más recientes acusó que los medios de comunicación no eran imparciales, al presuntamente recibir recursos por parte de las farmacéuticas, por lo que no se iba a vacunar hasta que hubiera más información sobre los efectos.

“Siento la necesidad de publicar información aquí para las personas que no están recibiendo otro lado de la historia debido a que los medios no son imparciales. Cuando se investiga quién financia a los medios, se llega a las empresas farmacéuticas.

“Quién sabe quién tiene razón o quién está equivocado. Si me equivoco, levantaré la mano, pero no me quedaré en silencio. Todavía no voy a recibir esta vacuna experimental hasta que haya más información disponible sobre los efectos a largo plazo”, escribió en Facebook.

