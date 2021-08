Paola Espinosa recibe críticas tras la eliminación de su esposo en Tokio 2020

MÉXICO.- Paola Espinosa continúa siendo objeto de reacciones en redes sociales, pero ahora después de que su esposo, Iván García, tuviera una mala participación dentro de los cuartos de final de clavados de 10 metros.

La competencia se realizó en la madrugada de este 6 de agosto. García representaba una de las grandes promesas para conseguir una medalla para la delegación mexicana. Sin embargo, tuvo un mal desempeño.

Mal rendimiento

El rendimiento del conocido como “El Pollo” fue muy criticado debido a que estuvo por de debajo del nivel que lo caracteriza y del que tanto presumió su esposa en las redes sociales.

Iván García tuvo una mala serie de cuartos de final al conseguir calificaciones tan bajas como 2 y 3, lo que mermó su deseo para colarse a la siguiente ronda.

Tunden a Espinosa

Las críticas al clavadista no se hicieron esperar sobretodo porque se trata de un atleta que ha conseguido medalla olímpica en el pasado. Ante esto, las burlas no se hicieron esperar, pero no solo para Iván sino también para Paola Espinosa.

En días recientes, Paola Espinosa criticó el rendimiento de las clavadistas mexicanas en la justa asiática, por lo que después del mal desempeño de su esposo ella fue víctima de las burlas.

Primeras palabras de Paola Espinoza a Iván Garcia en su regreso a México: pic.twitter.com/zhVaCewrM2 — Jona Alegria (@jona_r_a_22) August 6, 2021

Iván García sí fue solo de paseo a Tokio! No los que han quedado en cuarto lugar, como Caro y Lolita Te leemos Paola Espinosa ???? pic.twitter.com/vHZBLNbdwu — ElSinFiltros (@filtros_el) August 6, 2021

Alguien puede pensar en Iván García y la chinga que le va a poner Paola Espinosa cuando regrese a México.

???? — Nostalgia ????✨ (@chinitadimont) August 6, 2021

Ahora si no dirá nada Paola Espinosa de los clavados después de la actuación lamentable que lleva su esposo Iván García. — Rod???????? (@Rodeztrada) August 6, 2021

Paola: Pero yo pude hacerlo mejor… México: Pero… ☝???????? Paola: No hay peros… era mi turno! México: Pero el que no clasificó a semifinales fue tu esposo, Iván García! ???? Paola: … Por eso no hay que escupir al cielo. ????????‍♀️ pic.twitter.com/kkllX5RVw2 — Samara Island's (soona ????) ???????????????????????????????????? (@soonabineri) August 6, 2021

CON INFORMACIÓN DE HERALDO DE MÉXICO