Rebasa a EU llegada masiva de migrantes

TAMAULIPAS.- Los cruces ilegales por Tamaulipas hacia Estados Unidos, se han incrementado en un 233.3 por ciento, confirmó Manuel Padilla, Jefe de la Dirección de Operaciones de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos.

“El sur de Texas, el sector de Río Grande, estamos viendo cifras que sobrepasan los 300 mil encuentros de migrantes que entraron de una manera irregular; en comparación del año pasado, en esos mismos tiempos estábamos encontrando 90 mil personas a lo que iba del año”.

La capacidad para atender a esas personas se ha rebasado, dijo “ya no tenemos una capacidad para manejar eficientemente los números de personas y no solamente la Patrulla Fronteriza, sino organizaciones no gubernamentales con quienes trabajamos, esas organizaciones también han sido retadas por los números altos de personas que encontramos.

En entrevista telefónica, precisó que el Río Grande Valley al sur de Texas y que comprende los condados de Starr, Hidalgo, Willacy y Cameron, frontera con Reynosa en Tamaulipas, es donde se dan principalmente los cruces irregulares.

“El sector del Río Grande, el Río Grande Valley, es el sector en el que aún tenemos más encuentros de migrantes que están entrando irregularmente a los Estados Unidos”, recordando que en la estación de McAllen, Texas, frontera con Reynosa, Tamaulipas, “es el punto principal donde encontramos más gente cruzando de una manera irregular”.

Pero no solo se trata de migrantes que cruzan de manera ilegal, pues la ciudad de Roma en el condado de Starr, se destacada por el cruce de otro tipo de mercancías que cruzan de manera ilegal desde Miguel Alemán en Tamaulipas.

“Cuando hablamos de Roma, Texas, esa área específicamente es una de las áreas más ocupadas a lo largo de la frontera acerca del contrabando de drogas y de otros contrabandos”.

Sobre las razones, acotó, “cuando hablamos de McAllen, Texas, es que Reynosa es una ciudad un poco más grande y tiene las principales carreteras que llegan a Reynosa, la logística de transitar es más fácil en esa parte de la frontera del sector de Río Grande”.

Explicó que los Estados Unidos están tomando medidas para apoyar un sistema del manejo de fronteras que sea ordenado, seguro y humano. Pero también las personas que no tenga una base legal bajo la ley estadounidense para estar en los Estados Unidos, será retornada a sus países de origen, por lo que se busca desalentar la migración irregular.

“Ya no tenemos una capacidad para manejar eficientemente los números de personas y no solamente la Patrulla Fronteriza, sino organizaciones no gubernamentales con quienes trabajamos, esas organizaciones también han sido retadas por los números altos de personas que encontramos”

MANUEL PADILLA JEFE DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE LA PATRULLA FRONTERIZA

POR PERLA RESÉNDEZ

EXPRESO-LA RAZÓN