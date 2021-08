‘Vamos a buscar la gubernatura’

TAMAULIPAS.- Recién ungido como dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, Manuel Muñoz Cano asegura que replicarán aquí las experiencias de Chiapas y San Luis Potosí.

“Lo vamos a hacer en Tamaulipas porque la gente nos va a dar su voto de confianza”, advierte, y recuerda que tanto en la campaña de Manuel Velasco como en la de Ricardo Gallardo, participó un grupo importante de operadores tamaulipecos.

Ese mismo equipo, compuesto sobre todo por ex priístas, ahora desembarca en el Verde para tomar las riendas del partido de cara al proceso electoral 2021-2022 que comenzará formalmente el mes próximo.

Consciente de su pasado (fue Secretario de Desarrollo Social, y coordinador de la campaña de Rodolfo Torre Cantú), Muñoz Cano asegura que no representa a ningún grupo político.

Pero no se desmarca de Eugenio Hernández: “Es mi amigo, le tengo un gran aprecio…”.

-¿Cómo se da tu llegada al partido, te invita la dirigencia nacional?

-A partir de ayer tuvimos una reunión con quienes han colaborado en este gran proyecto del Verde en Tamaulipas, me encontré con gente joven muy valiosa y muy capaz y estoy convencido que haremos un gran trabajo, sobre todo ganarnos la confianza de todas y todos los tamaulipecos, porque el Verde en Tamaulipas se ofrece hoy como una opción fresca, como una opción diferente a este bipartidismo que ya los tamaulipecos no miran con buenos ojos.

-¿Quién llega contigo?

-Hay un grupo importante de tamaulipecas y tamaulipecos, empresarios, profesionistas, gente que ha participado en el servicio publico, le vamos a ofrecer a Tamaulipas y a nuestra gente una propuesta muy incluyente, pero muy equilibrada en experiencia, en juventud, en conocimiento, en gente nueva que deseaba participar en política, pero que hasta ahora no lo han hecho porque no han encontrado una plataforma para llevarla a cabo; nosotros tenemos un partido totalmente horizontal, donde no va a haber burocratismo, donde no va a haber el jefe del jefe del jefe, aquí todos vamos a estar al mismo nivel.

-Desde la gestión de Ricardo Gaviño se hablaba de la influencia del ex gobernador Eugenio Hernández en el partido, ahora con tu llegada, se va a hablar más…

-Qué bueno que tocas ese tema porque lo quieren ver como un tema donde uno no le quiere entrar, primero quiero decirte que Eugenio Hernández es mi amigo, le tengo un gran aprecio y hay una gran amistad, en su momento gratitud por la oportunidad que me brindó de ser parte de su gobierno, luego decirte que Eugenio y yo tenemos una comunicación permanente a través de cartas y a mí me da mucho gusto que él este metido de lleno en su proceso jurídico que vaya avanzando en este proceso de manera muy satisfactoria y de manera positiva, pero nosotros no venimos a representar a ningún grupo político, nosotros venimos a representar a los ciudadanos, y es precisamente lo que el Verde en Tamaulipas venimos a ofrecerles a todas y a todos, una opción fresca, joven, renovadas para que la gente tenga este espacio de participación social.

-¿Eugenio Hernández influye en las decisiones del Partido?

-Karl Heinz es sobrino de Eugenio y es funcionario del Verde; ¿influye en las decisión del Verde? No, son ellos, este grupo de jóvenes entusiastas, experimentados, a mí me sorprende que con tan poca edad tengan una gran experiencia y hayan dado este primer paso, y venimos un grupo de tamaulipecos encabezados por tu servidor a reforzar y a darle esta presencia estatal, y contundente que nos llevará sin duda a tener un gran posicionamiento y a buscar la gubernatura de Tamaulipas el año que entra porque estamos convencidos de que lo podemos hacer, y ya lo hemos hecho en otros estados, hoy me dicen ‘oye estas soñando, cómo es posible que quieras con el Verde ganar la gubernatura’, ya lo hemos hecho, en San Luis Potosí, en cinco meses subimos de una preferencia del 7 por ciento al 42 por ciento, lo mismo hicimos con Velasco en Chiapas, y lo vamos a hacer en Tamaulipas porque la gente nos va a dar su voto de confianza, nosotros nos vamos a ganar la confianza de toda la gente para que nos ayuden a llevar a cabo este proyecto que requiere Tamaulipas, este cambio incluyente y responsable.

-¿Van a tener candidatos propio para la gubernatura?

-Desde luego, nosotros vamos a ir en busca de la mejor o el mejor tamaulipeco, que dirija este proyecto que encabece nuestra plataforma política porque nosotros queremos darle a Tamaulipas lo que los tamaulipecos necesitan, los tamaulipecos necesitan mucho más seguridad, necesitan mucho más empleo, más oportunidades y nosotros con este gran equipo que estaremos construyendo todos los días en los 43 municipios, estoy seguro que se va a sumar la gente de las colonias, los empresarios, porque nos conocen, saben de nuestros resultados, saben que somos gente muy transparente y que nuestra vida en Tamaulipas es de todos conocida, no hemos hecho más que ser gente de bien, generar empleos y participar en el sector productivo de nuestro estado.

-¿Descartas una alianza?

-No la descarto, sin duda puede ser una opción, pero hoy queremos caminar solos, queremos recorrer los 43 municipios, vamos a iniciar a partir de ya una gira por todos , vamos a trabajar con quienes han hecho un gran esfuerzo dentro de este gran partido pero sobre todo vamos a reunirnos con la sociedad civil con los empresarios, con las líderes de colonias, con la gente del campo para invitarlos y ese es el gran reto que hoy me toca encabezar, ganarme la confianza de de cada uno de ellos.

-A nivel nacional, el PVEM tiene mucha cercanía con Morena, ¿cómo será esa relación en Tamaulipas?

-Cordial, de respeto, quiero decirte que en todos los partidos tengo grandes y buenos amigos, yo sé que en todos y cada uno de ellos hay grandes tamaulipecos, personajes que han hecho mucho por la vida política y por el desarrollo de nuestro estado, con la mayoría de ellos tenemos ya esta relación, pero hoy como líder de este movimiento social, sin duda vamos a tener esta estrecha relación con cada uno de ellos, vamos a reunirnos con las presidentas y los presidentes municipales que nos permitan sugerirles, proponerles, porque el Verde en Tamaulipas quiere ser un ente que desde ya participe en el desarrollo de este gran Tamaulipas que todos merecemos.

-¿Harían una alianza con Morena?

-Con Morena o con cualquier otro partido, nosotros vamos a construir nuestra ruta, a caminar Tamaulipas, contestarte eso hoy cuando tengo menos de dos días al frente este movimiento, no está la respuesta, vamos a encontrarla en el andar por todo Tamaulipas.

-¿Qué perfil de candidato buscarán?

-Queremos una gente muy cercana a la ciudadanía, queremos una gente muy fresca que tenga el tiempo completo y la disponibilidad y el corazón de entregarse a este gran proyecto, porque estamos convencidos que hoy Tamaulipas necesita este cambio incluyente donde cabemos todos y tenemos que estar todos, y no solo unos cuantos.

-Hay quienes te ven como posible candidato, ¿te descartas?

-Sí, vengo llegando a dirigir este movimiento libre y social, esa es la responsabilidad que hoy tenemos, vamos a caminar todo Tamaulipas vamos a platicar con todos los sectores productivos, con la sociedad civil, y estoy seguro que hay mucha gente muy valiosa, que sin duda le va a interesar encabezar el rumbo de nuestro proyecto, porque ya hoy mucha gente se ha manifestado interesada en ser parte de este movimiento, tenemos tiempo, el mes que entra inicia formalmente el proceso electoral de nuestro estado, vamos a caminarlo, vamos a escuchar con todas y con todos y busquemos la mejor opción para llegar muy fortalecidos y posicionados al año que entra.

-¿Cómo ves la casi segura alianza PRI-PAN?

-No la veo como tú la esta comentando, yo veo que hay mucho actores de esos dos institutos políticos que no están de adecuado a en esa coalición, habría que esperar, yo creo que los tamaulipecos hoy quieren un cambio y esos dos partidos ya tuvieron la oportunidad de gobernar, adelante, tenemos que llevar a cabo un proceso electoral de gran altura, con un respeto total de todos los participantes y de nuestra parte es lo que van a recibir, total respeto, nosotros a lo de nosotros, a construir lo que hoy los tamaulipecos nos están demandando.

POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES

Expreso-La Razón