Copia de Super Mario Bros se vende en 2 mdd

Una copia sellada de fábrica de Super Mario Bros. estableció un nuevo récord al ser vendida por la módica cantidad de 2 millones de dólares por lo que se convirtió en el videojuego coleccionable más valioso de la historia.

Fue a través del portal especializado llamado Collectibles Rally donde se anunció la venta de esta valiosa copia de Super Mario Bros. por 2 millones de dólares y se dio a conocer que dicha venta se realizó a través de una subasta, la cual, no fue nada común pues el comprador, quien decidió permanecer en el anonimato, realizó la compra directamente a los accionistas del juego.

Según explica Rally, esta plataforma vende acciones de coleccionables a inversores y posteriormente, cuando se concreta la venta a algún coleccionista, los accionistas reciben un retorno de su inversión, cabe mencionar que además de pujar una fuerte cantidad de dinero, la venta debe contar con la aprobación de los accionistas.

De acuerdo con información publicada por el portal de “The New York Times” esta histórica venta generó que los accionistas recibieran un retorno de inversión aproximada del 900% por lo que fue un gran negocio que les dejó muchas ganancias.

Venta desata debate

La venta la copia sellada de fábrica de Super Mario Bros. por 2 millones de dólares desató un intenso debate entre los entusiastas de los videojuegos pues mientras algunos consideran que fue un precio justo otros se manifestaron en desacuerdo con la cifra que alcanzó este videojuego y lanzaron fuertes cuestionamientos al misterioso comprador.

