DIF Tampico apertura 6 Casas Club del Adulto Activo

Manteniendo un estricto protocolo sanitario y solo a un 30 por ciento de su capacidad operativa, el Sistema DIF Tampico reaperturó seis casas Club del Adulto Activo ubicadas en diferentes sectores de la ciudad, con la finalidad de atender las necesidades de los adultos mayores.

Aída Féres de Nader, Presidenta del organismo en el municipio, dio a conocer que los espacios de atención ubicados en las colonias, Infonavit, Morelos, Nuevo Amanecer, Esfuerzo Obrero, las Américas y Borreguera, fueron reabiertos bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria y con un aforo de apenas el 30 por ciento para garantizar la protección de las y los abuelitos que ahí acuden.

“Estamos atendiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias en el estado y pese a que en la apertura solo hemos considerado el 30 por ciento del aforo, hemos hecho además una distribución programada de clases, y actividades, de tal manera que nuestras abuelitas y abuelitos acudan en diferentes horarios y evitemos así grupos mayores de personas”, señaló.

Féres de Nader explicó que en cada una de las casas club aperturadas, se instalaron filtros sanitarios donde se toma la temperatura y signos de los participantes, así como la aplicación de gel antibacterial, manteniendo en todo momento la sana distancia.

Indicó que en cada uno de los citados espacios se desarrollan actividades como; Gimnasia cerebral, baile individual, acondicionamiento físico, manualidades y canto, entre otras acciones de bienestar para los adultos mayores.

Informó que además se estarán brindando totalmente gratis las pláticas: “Siéntete seguro, no estás sólo, siempre hay alguien para apoyarte”, el lunes 9 de agosto en Casa Club Las Américas en horario de 8 a 9 am; en Nuevo Amanecer de 10:15 a 11:00 am; Martes 10 de agosto, Esfuerzo Obrero de 11:00 am a 12 pm; en Borreguera, de 12 pm a 13:00 hrs y miércoles 11 de agosto en la Morelos de 10 a 11 am, mientras que el tema “Testamento, importancia y elaboración” será impartido el lunes 23 de agosto en Las Américas de 8 a 9 am; y en Nuevo amanecer el mismo día de 10:15 a a 11 a.m; martes 24 de agosto en Esfuerzo Obrero de 11 am a 12:00 pm, y en Borreguera de 12:00 pm a 13:00 horas, miércoles 25 de agosto en la Morelos de 10 a 11:00 am.

La Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia recordó que durante el periodo de aislamiento social generado por la pandemia, la dependencia emprendió un amplio programa de rehabilitación, mantenimiento y construcción de nuevas Casas Club, para atender la demanda de atención y servicio por parte de los adultos mayores.