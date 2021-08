CJNG lanza advertencia a la periodista Azucena Uresti

MÉXICO.- A través de un video, un hombre que dijo ser el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, lanzó una advertencia a los medios de comunicación que hubieran ‘apoyado’ al movimiento Pueblos Unidos, de Michoacán.

En el video grabado por supuestos integrantes del cártel y publicado en Twitter, quien se identificó como Oseguera Cervantes le habló directamente al noticiero Milenio y a la conductora Azucena Uresti, a quienes acusó de recibir dinero de grupos de autodefensa.

“No estoy en contra de la libertad de expresión, pero sí de quien me tira a mí directamente porque les están agarrando dinero a las autodefensas, bueno que así se hacen llamar El Abuelo, las Viagras e Hipólito Mora que son narcotraficantes que se escudan en camisetas de autodefensas”.

Definió a los Pueblos Unidos como ‘cobra cuotas’, secuestradores y extorsionadores, quienes mandan a hacer armamento a un precio de alrededor de 100 mil dólares, “que es incompetente para cualquier autodefensa”.

Pueblos Unidos es un grupo de civiles armados oriundos de Michoacán, que se han popularizado bajo la etiqueta de autodefensas y se dedican a vigilar los municipios de la entidad, en especial donde está presente el crimen organizado.

Oseguera Cervantes, también conocido como ‘El Mencho’, solicitó a Milenio y a los medios de comunicación ‘ser parejos’, no ladearse hacia un solo lado y no acarrear con problemas ‘que no les corresponden’.

Amanazó a la conductora de Azucena por Milenio, Azucena Uresti:

“Pero esta señorita, bueno si se le puede llamar señorita a Azucena Uresti porque las mujeres que viven de su cuerpo lo hacen con orgullo y no se escudan detrás de ninguna televisora y noticiero para ganar dinero, lo cual hacia ellas mis respetos. Pero a ti, Azucena Uresti una cosa te hago saber: no seas pendeja y bájale de huevos, porque te aseguro que si no le bajas de huevos y sigues tirándome, te lo aseguro que donde sea que estés, doy contigo y te haré que te comas tus palabras aunque me acusen de feminicidio porque no me conocen a mí, Rubén Oseguera Cervantes, que yo no soy cobra cuotas no extorsiono ni secuestro”.

El líder del CJNG aseguró que respeta la libertad de expresión, pero advirtió a los medios nacionales que no protegieran en sus noticias llamando autodefensas a Juan José ‘el Abuelo’ Álvarez Farias, a Hipólito Mora Chávez – exlíder de los grupos de autodefensa en Michoacán – y al cártel de los Viagras.

“Les reitero, sean parejos porque yo no estoy en contra de la libertad de expresión. Aquí a la orden, el señor Rubén Oseguera Cervantes, su amigo para los que me quieran de amigo”.

CON INFORMACIÓN DE ANIMAL POLITICO