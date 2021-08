Azucena Uresti “no está sola”, sostuvo AMLO que ya se le apoya y se le protege

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador se solidarizó con la periodista Azucena Uresti, quien fue amenazada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y sostuvo que ya se le apoya y se le protege, pues “no está sola”.

Desde Palacio Nacional, el mandatario se solidarizó con la comunicadora, ya que ayer comenzó a circular en redes sociales un video, presuntamente firmado por Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, en el que se lanza la amenaza contra la comunicadora y el diario Milenio por la cobertura informativa sobre el conflicto armado en Michoacán.

“Quiero expresar mi solidaridad con la periodista Azucena Uresti por la amenaza que recibió de una de las organizaciones de la delincuencia. Quiero decirle que cuenta con nosotros.

“Reitero mi solidaridad a esta periodista y a todos los periodistas con la garantía de que siempre nuestro gobierno va a proteger a quienes llevan a cabo este oficio del periodismo. Vamos a estar junto a ella, apoyándola, protegiéndola, no está sola”, comentó el presidente.

El mandatario explicó que dio instrucciones para atender el caso y fue el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, quien entabló comunicación con la también conductora; además aseguró que ya estableció el mecanismo de protección.

López Obrador aprovechó además para reprobar la amenaza lanzada presuntamente por el CJNG y aseguró que su gobierno continuará con sus labores para proteger a Azucena Uresti, así como a la sociedad en general.

Gracias Presidente @lopezobrador_ . Por todos los compañeros y compañeras que son acosados, amenazados y asesinados en este país . pic.twitter.com/F6BwxNu4hp — Azucena Uresti (@azucenau) August 10, 2021

“Es nuestra responsabilidad la protección de los mexicanos, que no sean dañados, intimidados, que no sean amenazados por nadie y sólo recordar que nosotros estamos combatiendo en los hechos la corrupción y la impunidad, ya no hay como era antes protección para ningún grupo de la delincuencia de cuello blanco u organizada; la autoridad no está al servicio de las mafias”, dijo.

Al respecto, Azucena Uresti manifestó en redes sociales su agradecimiento a López Obrador por las acciones para salvarguardar su integridad.

Ayer, mediante un mensaje en redes sociales, el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, informó que los medios y los periodistas amagados por el crimen organizado serán protegidos, por lo que la libertad de información está garantizada.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR